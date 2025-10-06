AMD и създателите на ChatGPT обявиха стратегическо партньорство

Advanced Micro Devices, познати като AMD сключи многогодишно партньорство с OpenAI, мощната компания зад ChatGPT, позиционирайки AMD като истински претендент за трона на краля на GPU, NVIDIA. Според условията на сделката OpenAI ще внедри невероятните шест гигавата (6 GW) високопроизводителни Instinct GPU на AMD, за да захрани своята инфраструктура за изкуствен интелект от следващо поколение. Първата фаза на това мащабно разширение, включващо най-модерните чипове от серията Instinct MI450, е планирана да започне през втората половина на 2026 година.

Д-р Лиза Су, председател и главен изпълнителен директор на AMD, не спести думи, като заяви своето вълнение да бъде част от това колосално начинание: „Ние сме развълнувани да си сътрудничим с OpenAI, за да предоставим изчислителни мощности за изкуствен интелект в мащабни размери. Това партньорство обединява най-доброто от AMD и OpenAI, за да създаде истинска печеливша ситуация, като дава възможност за най-амбициозното разширяване на изкуствения интелект в света и напредък на цялата екосистема на изкуствения интелект.“

Споразумението веднага издига AMD до „основен стратегически партньор в изчислителната област“ за OpenAI, като отива отвъд продажбите на хардуер и включва дълбоко сътрудничество по бъдещи хардуерни и софтуерни пътни карти. В наистина забележителна стъпка за укрепване на тази стратегическа връзка, AMD е предоставила на OpenAI варант за до 160 милиона акции от обикновения си капитал. Ако тези базирани на резултатите цели бъдат постигнати – свързани с мащаба на внедряване в гигавати и целите на AMD за цената на акциите – OpenAI може да придобие почти 10% дял в производителя на чипове.

Това, което прави това съобщение наистина сензационно, е моментът, в който е направено: то идва по-малко от месец, след като OpenAI обяви отделно стратегическо партньорство за милиарди долари с NVIDIA, което ангажира конкурентния производител на чипове да разгърне най-малко 10 гигавата (10 GW) от своите системи. Тази агресивна стратегия на OpenAI за два доставчика подчертава ненаситната нужда от сурова изчислителна мощ в надпреварата за изкуствен интелект.

Изпълнителният директор на OpenAI, Сам Алтман, изрази екзистенциалната необходимост от такъв мащаб, като заяви: „Това партньорство е важна стъпка в изграждането на изчислителния капацитет, необходим за реализиране на пълния потенциал на изкуствения интелект. Лидерството на AMD в областта на високопроизводителните чипове ще ни позволи да ускорим напредъка и да доставим ползите от усъвършенствания изкуствен интелект на всички по-бързо.“