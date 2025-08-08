OpenAI пусна най-новата и най-усъвършенствана версия на ChatGPT

OpenAI официално пусна най-модерния си модел за изкуствен интелект до момента, GPT-5, като го направи достъпен за всички потребители на ChatGPT с достъп на различни нива. Компанията представя новата система като „унифициран“ изкуствен интелект, който оптимизира потребителското преживяване и предлага експертно ниво на интелигентност в широк спектър от области, включително програмиране, математика, писане и визуално възприятие.

GPT-5 въвежда няколко ключови технически иновации, най-забележителната от които е рутер в реално време, който автоматично избира най-подходящия модел за дадена задача, елиминирайки необходимостта от ръчен избор. Тази система интелигентно превключва между бърз модел за общо предназначение за прости запитвания и по-мощен модел „GPT-5 Thinking“ за сложно разсъждение.

Моделът също така се отличава с подобрени „агентни способности“, което му позволява да се справя с комплексни, многоетапни инструкции и да свързва по-ефективно множество инструментални повиквания. В тестовете GPT-5 демонстрира превъзходна производителност в реални задачи по кодиране и отстраняване на грешки, постигайки 74,9% точност в SWE-bench Verified и 88% точност в Aider Polyglot.

От гледна точка на потребителите, GPT-5 въвежда нови функции за персонализация в платформата ChatGPT. Потребителите вече могат да избират от редица чат личности, включително „Циник“, „Робот“, „Слушател“ и „Нърд“, и да персонализират интерфейса с различни цветови теми. Моделът предлага и нови интеграции с Google Calendar и Gmail, което позволява по-плавно управление на работния процес.

С пускането на пазара GPT-5 става достъпен за всички потребители на ChatGPT. Безплатните потребители могат да ползват модела с определени ограничения за използване, докато абонатите на Plus и Pro се възползват от по-високи ограничения и достъп до подобрени версии на модела, включително подобрената „GPT-5 Thinking Pro“ за по-сложни и задълбочени задачи.