Добра новина за собствениците на по-стари смартфони Samsung

Изглежда, че семейството Galaxy S22 получава своята последнa голямa софтуернaактуализация. Стабилната версия на One UI 8, подкрепена от Android 16, вече се разпространява в почитаемата серия Galaxy S22, включително стандартния S22, S22+ и мощния S22 Ultra. Този дългоочакванията фърмуер беше забелязан на устройства в Турция, след като се появи в по-новите серии S25 и S23.

Първоначалната версия носи обозначението на фърмуера S90xBXXUIGYI7. Актуализацията включва основните корекции за сигурност от 1 септември 2025 година, като гарантира, че устройството е актуализирано с най-новите защитни мерки.

Тази актуализация представлява кулминацията на първоначалното обещание на Samsung, тъй като серията S22, която дебютира с Android 12, ще получи общо четири основни актуализации на операционната система Android. Android 16 официално бележи края на новите версии на операционната система с много функции. Въпреки че тази важна глава се затваря, Samsung потвърди, че семейството S22 ще продължи да получава важни пачове за сигурност още известно време, вероятно до началото на 2027 година, като изпълни обещаните пет години поддръжка за сигурност.

За тези, които обмислят ъпгрейд в бъдеще, ангажиментът на Samsung към поддръжката на флагманския софтуер се е подобрил значително, като по-новият Galaxy S24 и следващите модели получават революционно обещание за седем поколения ъпгрейди на операционната система и седем години актуализации за сигурност. За собствениците на S22 обаче пристигането на One UI 8 е последната голяма обиколка на основните нови софтуерни функции.