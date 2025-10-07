Новини
Google премахва игрите GameSnacks от Android Auto

7 Октомври, 2025 18:55 400 0

Те ще бъдат заменени от нов вид развлекателни приложения

Google премахва игрите GameSnacks от Android Auto - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Истинският признак за развиваща се платформа е, когато простите удоволствия от миналото се заменят с по-сложни предложения за бъдещето, и това изглежда е случаят с тихото оттегляне на GameSnacks от Android Auto.

Системата, въведена през 2021 година, беше колекция от леки мини игри, базирани на HTML5, предназначени да се играят на инфоразвлекателния дисплей на колата ви, когато автомобилът е в покой, идеални за дългите часове на чакане на станция за зареждане или просто докато сте паркирани. Въпреки това, последните софтуерни актуализации по същество поставиха табелата „Извън строя“ на тази цифрова аркадна зала. Доклади от потребители, особено от бета канала на Android Auto, показват, че иконата на GameSnacks изчезва от стартиращото приложение, което дава знаци, че функцията ще бъде тихо премахната.

Макар че ниската употреба на простите аркадни игри вероятно е фактор, в комбинация с постоянни проблеми, които пречеха на стартирането на игрите дори когато колата е паркирана, основната причина за преустановяването им е важна стратегическа промяна. Google изцяло обновява игровото преживяване в колата. Те се отдалечават от ограничените, уеб-базирани GameSnacks, за да поддържат напълно нови Android игри. Тази промяна позволява по-завладяващи, пълноценни игри като Candy Crush Soda Saga и Angry Birds, които потребителите могат да инсталират на телефоните си и да играят на екрана на автомобила си, докато са паркирани. Изчезването на GameSnacks следователно не е загуба на игрите в колата, а по-скоро преход към по-мощна, ориентирана към разработчиците платформа за забавление за Android Auto.


