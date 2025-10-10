Тройно сгъваемият Samsung Fold ще има три батерии

Според слуховете Galaxy Z TriFold, тройно сгъваемият флагман на Samsung, ще бъде инженерно постижение. Въпреки че официалната дата на представянето му все още не е известна, многобройни доклади сочат, че дебютът му ще бъде в края на октомври. Най-впечатляващата спецификация е революционната енергийна система: патентът KIPRIS потвърждава наличието на система с три батерии, която разпределя енергийния източник в три отделни клетки в различните сегменти на телефона, за да се максимизира капацитетът в тънкото сгъваемо шаси. Изтеклите информации сочат, че тази иновативна конфигурация осигурява общ капацитет от около 5700 mAh с 45 W бързо зареждане, което е значително подобрение в сравнение с 4400 mAh в Galaxy Z Fold7 и най-накрая осигурява издръжливостта, която се изисква от сгъваем телефон с размер на таблет. Очаква се тази футуристична машина да се захранва от процесор от най-висок клас Snapdragon 8 Elite, съчетан с голям 10,8-инчов или 11-инчов OLED основен дисплей. Слуховете сочат, че той ще бъде пуснат първо в Южна Корея с цена около 3000, преди да се разпространи и на други пазари, включително САЩ и Европа.

Успоредно с това Samsung ще пусне на пазара и дългоочаквания си конкурент в областта на разширената реалност (XR) – Project Moohan. Последната информация сочи, че официалното пускане на пазара е насрочено за 22 октомври в Южна Корея, след период на предварителна регистрация от 15 до 21 октомври. Техническите спецификации подчертават неговия внушителен хардуер, включващ процесор Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, до 16 GB RAM и двойни 4K micro-OLED дисплеи с 4032 PPI, по-висока плътност на пикселите от основния му конкурент, Apple Vision Pro. Важно е да се отбележи, че очилата са базирани на поддържаната от Google платформа Android XR и е потвърдено, че ще интегрират Gemini AI на Google, което предполага, че ще се фокусират върху интелигентни, контекстуални и пространствено ориентирани изчислителни преживявания още от самото начало.