Сгъваемият iPhone поевтиня още преди да е пуснат на пазара

13 Октомври, 2025 19:46 836 6

Някои от компонентите се оказаха по-лесни за направа

Сгъваемият iPhone поевтиня още преди да е пуснат на пазара - 1
Дългоочакваните сгъваеми iPhone на Apple предизвикват вълни от реакции в индустрията с новината, че ключовият му сгъваем механизъм ще струва много по-малко, отколкото първоначално се очакваше – една приятна изненада за гиганта от Купертино. Уважаваният анализатор Мин-Чи Куо съобщава, че прогнозираната цена за масово производство на този сложен механизъм ще бъде между изненадващо скромните 70 и 80 долара на бройка, което драстично подкопава предишните слухове на пазара, според които цената ще бъде между 100 и 120 долара. Тази икономия от 20 до 40 долара на компонент се дължи на оптимизирания дизайн на сглобяването и производствената мощ на Foxconn, а не на компромис с материалите – голяма победа, която може да увеличи маржовете на Apple или да се превърне в по-конкурентни цени за потребителите на устройство, за което се очаква да бъде с висока цена.

Веригата за доставки на този жизненоважен компонент се доминира от съвместно предприятие между производствения гигант Foxconn и специалиста по панти Shin Zu Shing, които заедно притежават 65% от общите поръчки за панти. Останалите 35% от производството се падат на американския експерт по конектори и кабели Amphenol. Погледнато в бъдеще, трети ключов играч, Luxshare-ICT, се очаква да се присъедини към списъка с доставчици след 2027 година, което може да доведе до по-нататъшно понижаване на разходите чрез засилена конкуренция – стратегически ход, който може да донесе дивиденти на Apple.

Що се отнася до външния вид на устройството, слуховете сочат, че окончателният производствен модел ще използва комбинация от титан и алуминий за рамката си, с цел да се постигне тънко и издръжливо шаси – дизайнерско решение, което противоречи на някои по-ранни доклади, сочещи към структура от неръждаема стомана. Независимо от дебата за материала, дебютът на сгъваемия iPhone на Apple в стил книга е официално насрочен за края на 2026 година, когато се очаква да бъде пуснат на пазара заедно със серията iPhone 18. Настоящата информация сочи, че този иновативен телефон ще разполага с двойна дисплейна конфигурация, включваща външен екран с размер около 5,5 инча и голям основен дисплей с размер около 7,8 инча.


