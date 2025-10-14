Още устройства получават новата ОС на Samsung. Ето кои

Стабилната софтуерна актуализация One UI 8 на базата на Android 16 за устройствата на Samsung сега значително разширява обхвата си, след като миналата седмица беше пусната за Galaxy XCover7. Тази нова вълна от разпространение включва Galaxy XCover7 Pro, заедно със значителна група устройства от среден клас: Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy M34 и Galaxy M35.

Подробностите за регионалната наличност показват, че новият софтуер се предлага и в Южна Корея за Galaxy A33 с версия на фърмуера GYI3 и Galaxy A53 с версия GYI2. Освен това, два други модела, специфични за Южна Корея, получават версията One UI 8: Galaxy Wide 7 (известен в международен план като Galaxy M15) с фърмуер CYI6 и Galaxy Quantum 3 (глобалният Galaxy M53) с фърмуер GYI4.

Собствениците на някой от тези седем новоактуализирани смартфона, които все още не са получили уведомление, могат ръчно да стартират изтеглянето, като отидат в менюто „Настройки“, изберат „Софтуерна актуализация“ и след това натиснат подканата за проверка за актуализация.