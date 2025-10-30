Новини
Подробно за новия автобус на ПФК „Левски“

30 Октомври, 2025 12:43

  • пфк левски-
  • автобус-
  • силвър стар-
  • setra-
  • setra s 517 hd

Setra S 517 HD предлага уникални решения

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Феновете на ПФК „Левски“ имат още един повод за гордост, а съперниците – за завист! Генералният дистрибутор на Daimler Busses за България, Силвър Стар, официално предаде ключовете на новия отборен дом на колела – Setra S 517 HD. Тази уникално конфигурирана машина не е просто автобус; тя е движеща се крепост на комфорта и сигурността, специално създадена да обслужва нуждите на футболистите и спортно-техническия щаб при техните безкрайни пътувания из страната и чужбина.

С този ход, клубът от "Герена" препотвърди своя ангажимент към професионализма и най-високите стандарти. Изборът на Setra – синоним на немско качество и лукс в автобусния сегмент – доказва, че „Левски“ се доверява само на партньори с дългогодишен опит и безупречна репутация като Силвър Стар.

Интериорът: Първа класа в син цвят

Веднага щом пристъпиш в салона, разбираш, че това е повече от транспортно средство – това е персонализирано убежище. Вместо стандартната претъпкана конфигурация, 14-метровият Setra S 517 HD предлага само 35 места. Това осигурява изобилие от пространство, което е жизненоважно за почивка и възстановяване на елитни спортисти. Интериорът е целият в синьо, изпълнен с първокласни материали, които създават усещане за елегантен лукс.

Седалки тип Ambassador: Това е най-високият клас седалки, предлаган от Setra. Те са разположени в схема 2 към 1 на ред, гарантирайки на всеки пътник индивидуална зона на комфорт, несравнима с нищо друго.

Брандинг: За да няма съмнение чий е този дворец, подглавниците са елегантно бродирани с логото на отбора.

Перфектният микроклимат: Мощен двузонов климатик осигурява равномерен и идеален микроклимат по цялата дължина на салона, което е критично за дълги пътувания.

Всички Екстри: На борда има всичко необходимо за пътуване без компромиси – от безупречна аудио-видео система и тоалетна, до индивидуални USB портове за зареждане на мобилни устройства. За по-сериозни нужди е осигурен и мощен токопреобразувател 230V / 2300W, който може да захрани всякакви стандартни електрически уреди.

Технологиите:

Безопасността е неделима част от представянето, особено когато возиш екип за милиони. В този аспект, новият Setra блести с най-съвременните системи, които буквално мислят вместо водача и предотвратяват инциденти:

Активен спирачен асистент (ABA): Система, която реагира мигновено на внезапно спиране на предностоящ обект.

Радарен асистент при завиване: Необходим помощник в градски условия, който следи „слепите зони“ при маневриране.

Система за поддържане на лентата на движение и асистент за умора на водача: Гаранция срещу неволни грешки при продължителни пътувания.

Пожарна Защита: Защитата на борда е гарантирана от автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна система.

Не е пропуснат и комфортът на човека зад волана – седалката на водача е с електрическо отопление и вентилация, осигурявайки оптимален фокус независимо от атмосферните условия.

Под луксозната обвивка работи мощен и екологичен агрегат.

Setra S 517 HD е задвижван от двигател, покриващ Euro VI E стандарта – в момента най-високият екологичен клас, демонстриращ ангажимента към минимално отделяне на вредни емисии. Този двигател генерира 456 к.с., които гарантират, че тежкият автобус ще се движи плавно и енергично по магистралите.

За икономичността и безопасността допринасят и: автоматизирана скоростна кутия за оптимално превключване, необслужваемият ретардер VOITH за надеждно допълнително спиране, система за следене на налягането в гумите, която е жизненоважна за безопасността.

Финалният щрих са LED фаровете с интелигентен асистент за управление на светлината, които се адаптират към насрещното движение, както и високият клас затъмнение на стъклата, осигуряващ уединение и защита от слънцето. Така „Левски“ вече пътува в истински кралски условия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сораков

    5 2 Отговор
    Ще го заложа в казиното

    12:49 30.10.2025

  • 2 Да ама

    5 3 Отговор
    Кой ще им плаща дълговете на некадърниците!? Това е автобус за волейболистите, не за "футболисти" от чужбина!

    12:59 30.10.2025

  • 3 ?????

    3 1 Отговор
    Не е лошо возилото, но статията май е преписана от някоя рекламна диплянка.
    А пък "индивидуални USB портове за зареждане на мобилни устройства" не го разбрах що за екстра е. Тва го има под път и над път във всички коли, автобуси, влакове, кораби, самолети.

    13:00 30.10.2025

  • 4 редник

    1 1 Отговор
    Добър автобус - кога ще го видим и в "Градски транспорт"?...

    13:01 30.10.2025

  • 5 Един

    2 3 Отговор
    Китайски щеше да им върши работа на мууу тата

    13:05 30.10.2025

  • 6 Трол

    1 0 Отговор
    С този автобус със сигурност ще станат шампиони.

    13:11 30.10.2025

  • 7 Зомбайо

    1 0 Отговор
    Чудесно! Междувременно просто междуградски автобус във Виетнам

    13:33 30.10.2025