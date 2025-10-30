Подробно за новия автобус на ПФК „Левски“

Феновете на ПФК „Левски“ имат още един повод за гордост, а съперниците – за завист! Генералният дистрибутор на Daimler Busses за България, Силвър Стар, официално предаде ключовете на новия отборен дом на колела – Setra S 517 HD. Тази уникално конфигурирана машина не е просто автобус; тя е движеща се крепост на комфорта и сигурността, специално създадена да обслужва нуждите на футболистите и спортно-техническия щаб при техните безкрайни пътувания из страната и чужбина.

С този ход, клубът от "Герена" препотвърди своя ангажимент към професионализма и най-високите стандарти. Изборът на Setra – синоним на немско качество и лукс в автобусния сегмент – доказва, че „Левски“ се доверява само на партньори с дългогодишен опит и безупречна репутация като Силвър Стар.

Интериорът: Първа класа в син цвят

Веднага щом пристъпиш в салона, разбираш, че това е повече от транспортно средство – това е персонализирано убежище. Вместо стандартната претъпкана конфигурация, 14-метровият Setra S 517 HD предлага само 35 места. Това осигурява изобилие от пространство, което е жизненоважно за почивка и възстановяване на елитни спортисти. Интериорът е целият в синьо, изпълнен с първокласни материали, които създават усещане за елегантен лукс.

Седалки тип Ambassador: Това е най-високият клас седалки, предлаган от Setra. Те са разположени в схема 2 към 1 на ред, гарантирайки на всеки пътник индивидуална зона на комфорт, несравнима с нищо друго.

Брандинг: За да няма съмнение чий е този дворец, подглавниците са елегантно бродирани с логото на отбора.

Перфектният микроклимат: Мощен двузонов климатик осигурява равномерен и идеален микроклимат по цялата дължина на салона, което е критично за дълги пътувания.

Всички Екстри: На борда има всичко необходимо за пътуване без компромиси – от безупречна аудио-видео система и тоалетна, до индивидуални USB портове за зареждане на мобилни устройства. За по-сериозни нужди е осигурен и мощен токопреобразувател 230V / 2300W, който може да захрани всякакви стандартни електрически уреди.

Технологиите:

Безопасността е неделима част от представянето, особено когато возиш екип за милиони. В този аспект, новият Setra блести с най-съвременните системи, които буквално мислят вместо водача и предотвратяват инциденти:

Активен спирачен асистент (ABA): Система, която реагира мигновено на внезапно спиране на предностоящ обект.

Радарен асистент при завиване: Необходим помощник в градски условия, който следи „слепите зони“ при маневриране.

Система за поддържане на лентата на движение и асистент за умора на водача: Гаранция срещу неволни грешки при продължителни пътувания.

Пожарна Защита: Защитата на борда е гарантирана от автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна система.

Не е пропуснат и комфортът на човека зад волана – седалката на водача е с електрическо отопление и вентилация, осигурявайки оптимален фокус независимо от атмосферните условия.

Под луксозната обвивка работи мощен и екологичен агрегат.

Setra S 517 HD е задвижван от двигател, покриващ Euro VI E стандарта – в момента най-високият екологичен клас, демонстриращ ангажимента към минимално отделяне на вредни емисии. Този двигател генерира 456 к.с., които гарантират, че тежкият автобус ще се движи плавно и енергично по магистралите.

За икономичността и безопасността допринасят и: автоматизирана скоростна кутия за оптимално превключване, необслужваемият ретардер VOITH за надеждно допълнително спиране, система за следене на налягането в гумите, която е жизненоважна за безопасността.

Финалният щрих са LED фаровете с интелигентен асистент за управление на светлината, които се адаптират към насрещното движение, както и високият клас затъмнение на стъклата, осигуряващ уединение и защита от слънцето. Така „Левски“ вече пътува в истински кралски условия.