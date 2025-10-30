Android Auto получава удобни нови функции

Настоящото поколение цифрова архитектура в автомобилите, често възприемана като изоставаща от мобилния хардуер, е на път да направи голям скок с трансформираща актуализация на Android Auto. С кодово име „Earth“, тази функция ще сложи край на господството на статичните икони, като въведе динамични уиджети в пълен размер, които пренасят богатите възможности за персонализиране на смартфона директно на основния екран на автомобила.

Това е промяна за собствениците на съвременни автомобили, особено електромобили, които разчитат на обширни цифрови интерфейси. Докато преди персонализацията беше ограничена до малки „Taskbar Widgets“ или преки пътища с едно докосване за основни функции, Earth ще преобрази изцяло оформлението на дисплея.

Новата конфигурация ще раздели началния екран на два отделни панела. Специален панел с джаджи ще заема приблизително 35 до 40 процента от общата ширина на екрана, което ще позволи на шофьорите да закрепят едно приложение – като подробна прогноза за времето или хронометър за писта – на видно място, което се актуализира непрекъснато. Останалите 60 до 65 процента от екрана запазват познатото оформление за важни приложения като навигация и управление на медиите.

Това развитие е дългоочаквана стъпка, която превръща екрана от просто огледало на телефона в истински, интегриран команден център. Като дава приоритет на релевантна, динамична информация в пряката линия на видимост на водача, Earth ще отвори нова ера на персонализиран, интуитивен софтуер в автомобила.