Новини
Технологии »
Android Auto получава удобни нови функции

Android Auto получава удобни нови функции

30 Октомври, 2025 17:26 609 1

  • android auto-
  • android-
  • earth

Ъпдейтът "Earth" обещава няколко новости

Android Auto получава удобни нови функции - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Настоящото поколение цифрова архитектура в автомобилите, често възприемана като изоставаща от мобилния хардуер, е на път да направи голям скок с трансформираща актуализация на Android Auto. С кодово име „Earth“, тази функция ще сложи край на господството на статичните икони, като въведе динамични уиджети в пълен размер, които пренасят богатите възможности за персонализиране на смартфона директно на основния екран на автомобила.

Това е промяна за собствениците на съвременни автомобили, особено електромобили, които разчитат на обширни цифрови интерфейси. Докато преди персонализацията беше ограничена до малки „Taskbar Widgets“ или преки пътища с едно докосване за основни функции, Earth ще преобрази изцяло оформлението на дисплея.

Android Auto получава удобни нови функции

Новата конфигурация ще раздели началния екран на два отделни панела. Специален панел с джаджи ще заема приблизително 35 до 40 процента от общата ширина на екрана, което ще позволи на шофьорите да закрепят едно приложение – като подробна прогноза за времето или хронометър за писта – на видно място, което се актуализира непрекъснато. Останалите 60 до 65 процента от екрана запазват познатото оформление за важни приложения като навигация и управление на медиите.

Това развитие е дългоочаквана стъпка, която превръща екрана от просто огледало на телефона в истински, интегриран команден център. Като дава приоритет на релевантна, динамична информация в пряката линия на видимост на водача, Earth ще отвори нова ера на персонализиран, интуитивен софтуер в автомобила.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поКУРко

    2 0 Отговор
    Тукашните стотинкаджии нямат такива екрани в моргите си! Тази статия не е за клошарски форуми! Дори няма да разберат за какво точно иде реч!

    17:33 30.10.2025