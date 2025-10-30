Новини
Дебют за евтиния Nothing Phone (3a) Lite

30 Октомври, 2025 19:56 407 0

Смартфонът започва от 249 евро

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Nothing представи Phone (3a) Lite, по-евтин брат на Phone (3a). Лондонската компания е премахнала излишните елементи, за да предложи телефон за 249 евро, който ясно дава приоритет на дизайнерската философия на Nothing. Той се отличава с характерния прозрачен стъклен гръб и минималистична, единична Glyph светлина за важни известия, което го прави визуално различен от по-икономичните си конкуренти.

Под капака механичните спецификации са почти огледален образ на CMF Phone 2 Pro. Този Lite модел е снабден със същия чипсет MediaTek Dimensity 7300 Pro, 8 GB RAM и капацитет на батериятаот 5000 mAh, поддържаща 33 W зареждане. Дисплеят остава впечатляващ компонент за тази ценова категория: ярък 6,77-инчов AMOLED панел с FHD+ резолюция и плавна честота на опресняване 120Hz, достигаща до 3000 нита. Защитата е осигурена от Panda Glass, в който са вградени оптичен скенер за пръстови отпечатъци и 16MP селфи камера.

Дебют за евтиния Nothing Phone (3a) Lite

Разликата става очевидна в матрицата на обективите. CMF Phone 2 Pro, който е малко по-дебел и по-тежък със 7,8 мм и 185 г в сравнение с Lite с 8,3 мм и 199 г, използва 50-мегапикселов телеобектив с 2x оптично увеличение като трета камера. За разлика от него, Phone (3a) Lite залага на по-малко способна 2-мегапикселова макро камера, която допълва основната 50-мегапикселова (с OIS) и 8-мегапикселовата ултраширока камера.

Работещ с Nothing OS 3.5, базирана на Android 15, Phone (3a) Lite предлага солидно софтуерно обслужване с три големи актуализации на Android и шест години пачове за сигурност. Двете версии, 8GB/128GB и 8GB/256GB, се предлагат в черно и бяло, като цените започват от 249 евро, което го позиционира като избор за тези, които искат чистата естетика на Nothing и изчистено софтуерно преживяване, вместо превъзходните възможности за оптично увеличение на CMF.


