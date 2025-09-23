Новини
Ето кога ще видим Xiaomi 17

23 Септември, 2025

Компанията потвърди премиерата на смартфоните

Ето кога ще видим Xiaomi 17 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Xiaomi се готви за официалното представяне на новата си флагманска серия в Китай, като Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max ще бъдат представени на 25 септември. И трите устройства ще са оборудвани с предстоящия чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Qualcomm и ще работят с Xiaomi Hyper OS 3.

Първоначалните подробности разкриват, че цялата серия ще разполага с нова технология за осветяване на екрана M10, за която компанията гордо твърди, че предлага най-високата светлинна ефективност в индустрията от 82,1 cd/A. Базовите модели Xiaomi 17 и 17 Pro ще разполагат с 6,3-инчов плосък OLED екран със съотношение на екрана 19,6:9 и много тънки рамки от 1,18 мм. Топ моделът 17 Pro Max ще дебютира с нова, независимо подредена RGB пикселна матрица, технология, проектирана да елиминира „пикселното групиране” и да намали консумацията на енергия с 26% в сравнение с традиционните 2K дисплеи.

По отношение на захранването, моделите 17 Pro ще бъдат оборудвани с нова батерия Jinshajiang. Тази батерия използва L-образна технология за подреждане с 16% високо съдържание на силиций, което позволява по-компактен дизайн, като същевременно поддържа бързо 100W кабелно зареждане.


  • 1 УдоМача

    1 1 Отговор
    Не знам кога, но КсиаоМи не бих купил повече! Свалиха качеството неимоверно!!!!!

    15:46 23.09.2025