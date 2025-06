Nothing загатна за "първия си истински флагмански смартфон"

Nothing, британската технологична марка, известна с характерния си прозрачен дизайн, продължава да пуска тийзъри за предстоящия Phone (3). След първоначалния поглед миналия месец, компанията публикува още едно частично изображение, което предлага малко по-широк изглед към задната част на устройството, поддържайки предположенията на ентусиастите преди пускането му на пазара на 1 юли в Лондон.

Интригуващо е, че тези тийзъри предполагат значително отклонение от характерната естетика на Nothing. Компанията вече потвърди, че емблематичните LED светлини Glyph на гърба няма да присъстват във Phone (3). Носят се слухове, че те ще бъдат заменени от персонализиран точков матричен дисплей - ход, който може да промени из основи визуалната идентичност и функционалността на телефона. Склонността на Nothing към маркетинг на бавните разкрития показва, че вероятно можем да очакваме още тийзъри през следващите дни, които ще изграждат очакване парче по парче.

Главният изпълнителен директор на Nothing Карл Пей определя Phone (3) като "първия истински флагмански смартфон" на марката. Въпреки това, след като Пей намекна за цена, която може да го постави по-близо до "убиец на флагмани", отколкото до пълноценно премиум устройство (слуховете предполагат около 799 долара за базовия модел), е ясно, че Nothing има за цел да предостави спецификации от висок клас, без непременно да достигне най-високите цени на конкурентите. Независимо от точното му пазарно позициониране, това безспорно ще бъде най-усъвършенстваното устройство, което Nothing е произвеждал до момента.