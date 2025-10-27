Новини
Nothing пуска евтина версия на най-новия си смартфон (ВИДЕО)

27 Октомври, 2025 15:17 564 1

Phone (3а) Lite ще дебютира на 29 октомври

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Nothing се готви да пусне на пазара нова, по-достъпна версия на своя смартфон от среден клас, наречен Phone (3a) Lite. Позициониран като по-икономичен модел в гамата на марката, този нов модел ще бъде официално представен в сряда, 29 октомври, като компанията за първи път навлиза в силно конкурентния сегмент на смартфоните от входно ниво.

Кратък промоционален клип предлага поглед към задния панел, показващ самотна мигаща LED светлина – ясен, опростен намек за отличителния интерфейс Glyph Matrix на компанията, който предоставя визуални известия.

Phone (3a) Lite. 29.10. 13.00 GMT.

Light up the everyday. pic.twitter.com/VVNclQ6mEl

— Nothing (@nothing) October 27, 2025

Слухове в бранша и неотдавнашно появяване в Geekbench подсказват, че това мобилно устройство е планирано за глобално пускане на пазара. Според слуховете Phone (3a) Lite ще се захранва от чипсет MediaTek Dimensity 7300, съчетан със солидна 8 GB основна памет. От момента на пускането на пазара потребителите могат да очакват избор от два класически цвята – черно или бяло. Очакваната цена за базовата конфигурация с 8 GB RAM/128 GB памет се прогнозира да бъде между 230 и 250 евро.


