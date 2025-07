Nothing Phone (3) дебютира с изцяло нова естетика

Nothing официално представи своя дългоочакван Phone (3), който бележи значителна еволюция в дизайнерската философия и производителността на марката. Новият флагмански модел се отличава с дръзка естетическа промяна и съществени подобрения в сравнение с предишното поколение, най-забележими от които са промените в характерния Glyph Interface.

Емблематичният Glyph Interface е претърпял еволюция и се е превърнал в Glyph Matrix – отличителен монохромен LED дисплей, разположен в горния десен ъгъл на прозрачната задна част на телефона. Състоящ се от сложна мрежа от 489 индивидуално осветени LED диода, Glyph Matrix отваря нова стратегия за известия и приложения. Този екран в стил точкова матрица може динамично да показва идентификатори на входящи повиквания, съобщения за конкретни приложения, персонализирани анимации и важна информация за състоянието на системата, като предлага бърз поглед върху съществени данни, без да е необходимо да се активира напълно основният дисплей. В типичния за Nothing стил се предлага известна степен на персонализация, която позволява на потребителите да присвояват персонализирани икони на контакти и дори на циферблати.

Допълнително разширява полезността на Glyph Matrix са „Glyph Toys“ – набор от „микропреживявания“ и забавни трикове. Те включват функции като Glyph Mirror, Solar Clock, Stopwatch и Battery Indicator, както и прости интерактивни игри като Spin the Bottle. Потребителите могат лесно да превключват между тези режими чрез специален Glyph Button на гърба на устройството.

Задната част на Phone (3) разполага с гъвкава система от три камери, като всеки обектив е с 50-мегапикселов сензор. Основната камера е с голям 1/1,3-инчов сензор с оптична стабилизация на изображението (OIS), което обещава впечатляващи резултати при слаба осветеност. Към него се присъединява 50-мегапикселов перископичен телеобектив с фокусно разстояние, равностойно на 70 mm, и 3-кратно оптично увеличение, допълнително подобрено с телемакро възможности за заснемане на обекти от разстояние до 10 см. Триото се допълва от 50-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив с 114-градусово зрително поле.

Отпред Phone (3) е изграден около ярък 6,67-инчов AMOLED дисплей с FHD+ резолюция. Този панел поддържа адаптивна честота на опресняване от 120 Hz и може да достигне зашеметяваща максимална локална яркост от 4500 нита. В дисплея са интегрирани и скенер за пръстови отпечатъци и 50-мегапикселова селфи камера.

Под обвивката Nothing е избрал чипсет Snapdragon 8s Gen 4 на Qualcomm, съчетан с богати конфигурации на паметта от 12 GB или 16 GB RAM и опции за съхранение от 256 GB или 512 GB. Устройството се захранва от солидна силициево-въглеродна батерия с капацитет 5150 mAh, поддържаща 65 W бързо кабелно зареждане и 15 W безжично зареждане. За първи път за марката, Phone (3) може да се похвали и с IP68 степен на защита, осигуряваща солидна устойчивост на прах и вода.

От гледна точка на софтуера, Phone (3) се доставя с Nothing OS 3.5, базиран на Android 15. Nothing потвърди, че актуализацията OS 4.0, базирана на Android 16, е планирана за пускане по-късно през това тримесечие. Демонстрирайки силна ангажираност към дългосрочна поддръжка, Nothing обещава 5 години актуализации на Android OS и впечатляващи 7 години пачове за сигурност.

Nothing Phone (3) ще се предлага в класически черно и бяло. Цената за варианта с 12 GB RAM и 256 GB памет е 799 евро, докато подобреният модел с 16 GB RAM и 512 GB памет ще се продава на цена 899 евро.