Нов вид асфалт слага край на дупките

Тригодишно изпитване на нов тип пътна настилка, изработена от графен, един от най-здравите материали, познати на човека, е завършено във Великобритания. Експериментът, проведен в окръг Есекс близо до Лондон, установи, че модифицираната настилка Gipave е по-издръжлива и водоустойчива от традиционния асфалт, съобщава Popular Science.

Тестовата зона включваше две ленти за движение - едната използваше Gipave, а другата - конвенционален асфалт. След три години постоянен трафик от автомобили и камиони при различни метеорологични условия, независими инженери взеха проби от настилката за лабораторен анализ.

Резултатите показват, че асфалтът с графен е демонстрирал 10% по-висока твърдост и 20% по-добра водоустойчивост. Експертите също така са забелязали, че при разрушаване на Gipave се е напукал каменният агрегат, а не битумът, който свързва елементите на настилката. Това показва, че графенът значително увеличава здравината на материала и може да направи пътищата по-безопасни и по-издръжливи.

Асфалтът обикновено се прави от смес от скални фракции и вискозно петролно вещество, наречено битум. Графенът, получен от графита, обаче има уникални свойства. Той е ултратънък, двуизмерен материал, съставен от въглеродни атоми, подредени в структура тип „пчелна пита“, милион пъти по-тънък от човешки косъм. Той е 200 пъти по-здрав от стоманата и вече се използва в производството на батерии, полупроводници и други високотехнологични материали.

Първият проект на Gipave започна през 2022 година. По това време инженери положиха 165 тона нов материал върху участък от пътя за достъп до магистралата. Целта беше да се тества дали графеновото покритие ще издържи на интензивен трафик и температурни промени в продължение на няколко сезона.

Поддръжката на пътищата остава един от най-скъпите проблеми за правителствата. През 2021 година Съединените щати похарчиха приблизително 206 милиарда долара за ремонт на магистрали и улици, а общите загуби за шофьорите от щети по автомобили поради дупки достигнаха 26,5 милиарда долара годишно. В Украйна през 2025 г. за ремонт на пътища бяха предназначени 12,5 милиарда гривни.

Въпреки очевидните си предимства, основният недостатък на Gipave е високата му цена. Инженерите изчисляват, че новият материал струва около 30 цента на квадратен фут (0,0929 квадратни метра), което го прави твърде скъп за мащабни пътни настилки. Например, обновяването на само една миля (1,6 километра) от четирилентова магистрала би струвало поне няколкостотин хиляди долара, докато модернизирането на всички пътища в САЩ би струвало около 124,3 милиарда долара.

Експертите обаче смятат, че дори частичното използване на Gipave - по-специално за ремонт на дупки или особено натоварени участъци - може да бъде ефективно решение. То също така значително ще намали разходите за поддръжка на пътищата в бъдеще.