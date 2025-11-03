Huawei също навлиза в сегмента на тънките смартфони

Huawei навлиза във все по-конкурентната арена на ултратънките смартфони с предстоящия си Mate 70 Air, с който се стреми да предизвика последните елегантни предложения на конкуренти като Samsung и Apple. Сега, благодарение на изтеклите изображения, дизайнът на този тънък телефон е в центъра на вниманието, потвърждавайки позицията му като стилен и фокусиран върху производителността конкурент.

Предната част на Mate 70 Air се очаква да бъде доминирана от голям 6,9-инчов дисплей с елегантно заоблени ъгли и отвор за предната камера. Тънките, заоблени рамки преминават плавно в страничната рамка, подчертавайки стремежа на устройството към максимална дебелина от шест милиметра – размер, който го поставя наравно с най-тънките флагмани на пазара.

На гърба, изпъкнал кръгъл остров за камерата приютява това, което изглежда като тройна сензорна конфигурация. Слуховете сочат към значителен основен сензор от тип 1/1,3 инча, което предполага, че Huawei не жертва фотографските възможности в стремежа си към елегантен форм-фактор, ключова разлика от някои конкуренти в сегмента „Air“.

Под капака Mate 70 Air ще работи с чипсет Kirin 9020 на Huawei, съчетан с щедри 16 GB RAM, и ще функционира на най-новата платформа HarmonyOS 5.1. Очаква се тази комбинация да осигури висока производителност, като някои спекулации сочат, че устройството ще използва оптимизирана версия на чипа Kirin за по-добра производителност.

В ход, който предлага гъвкавост на потребителите, се носят слухове, че телефонът ще запази традиционния слот за nanoSIM карта, заедно с поддръжка за модерната eSIM технология. Купувачите ще имат избор от три цвята: Obsidian Black, Feather White и Gold Silk Silver Brocade.