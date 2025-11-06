Вземете своя нов смартфон с 0% лихва от А1 през ноември

През ноември клиентите на А1 могат да се сдобият с топ модели смартфони с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с план Unlimited – в комплект с практични аксесоари. В селекцията попадат някои от най-желаните устройства на пазара, сред които OPPO Reno13 F, Samsung Galaxy S25+ и Galaxy Z Flip7 – всеки от тях съчетаващ висока производителност, иновативен дизайн и интелигентни функции, които улесняват ежедневието.

OPPO Reno13 F

OPPO Reno13 F разполага с 6.67-инчов AMOLED дисплей с 120Hz честота на опресняване, който осигурява кристално ясна картина и плавно изживяване при гледане на видеа и игри. Системата от камери – 50MP основна с оптична стабилизация, 8MP ултраширокоъгълна и 2MP допълнителна – улавя ярки и детайлни снимки дори при слаба светлина, а интелигентните AI функции ви помагат лесно да превърнете всеки кадър в истински шедьовър. Моделът използва Snapdragon 6 Gen 1 процесор и разполага с 8 GB RAM и 256 GB памет, което гарантира безупречна работа и достатъчно място за съхранение на любимите ви снимки, видеа и приложения. С батерия от 5800 mAh и SuperVOOC бързо зареждане можете спокойно да разчитате на телефона през целия ден. В допълнение, технологиите AI HyperBoost 2.0 и BeaconLink превръщат Reno13 F в чудесен избор за геймъри и активни потребители, дори в райони със слаб сигнал. Моделът се предлага в комплект със слушалки ttec Mode за 10,80 лева/5,52 евро на месец за 24 месеца с 0% лихва и план Unlimited Ultra от А1.

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25+ впечатлява със своя елегантен дизайн, облечен в здрава алуминиева рамка, и 6,7-инчов QHD+ дисплей. Тройната камера – 50MP + 10MP + 12MP, улавя важните моменти с професионално качество както през деня, така и през нощта, благодарение на подобрената функция Nightography, а Audio Eraser премахва фоновия шум от видеата с едно докосване.

Моделът използва мощния Snapdragon 8 Elite процесор с рейтрейсинг в реално време и Vulkan оптимизация, които осигуряват висока производителност и плавен геймплей. А с интеграцията на Google Gemini, преживяването е още по-интуитивно и персонализирано – потребителите могат да комуникират с Gemini Live, да получават отговори в реално време, както и ежедневни персонализирани резюмета чрез Now Brief. Galaxy S25+ е не само бърз, но и сигурен – личните данни се съхраняват криптирано в Know Vault. В периода на кампанията Samsung Galaxy S25+ 256 GB се предлага в комплект със слушалки ttec Mode на цена от 55,38 лв./28,32 евро на месец за 24 месеца с план Unlimited Ultra и 0% лихва.

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7 е най-тънкият модел от Flip серията досега – само 6,5 мм в разгънато състояние – с изчистен и елегантен дизайн. Големият 4.1-инчов външен Infinity FlexWindow дисплей с яркост до 2600 нита осигурява бърз достъп до известия, камера и приложения. Системата от камери включва 50MP основна с OIS, 12MP ултраширокоъгълна и 10MP селфи камера, които гарантират ясни и детайлни снимки при всякакви условия. Процесорът Exynos 2500 и батерията от 4300 mAh осигуряват висока производителност и енергийна ефективност за плавна и надеждна работа през целия ден. Flip7 е защитен с Gorilla Glass Victus 2, алуминиева рамка и панта, подсилена с двойна релса, което го прави едновременно стилен и издръжлив. До 30 ноември моделът може да бъде закупен от А1 за 77,88 лв./39,82 евро на месец за 24 месеца и 0% лихва с план Unlimited Ultra.

В специалната ноемврийска селекция попадат още iPhone 16e, Honor Magic 7 Pro, Samsung Galaxy Z Fold7 и много други, които можете да разгледате в магазините на телекома или онлайн на a1.bg.