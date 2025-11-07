Huawei представи тънкия Mate 70 Air

Нов конкурент навлезе в арената на високия клас смартфони, след като Huawei официално представи Mate 70 Air в Китай, следвайки тенденцията в индустрията за ултратънки, премиум телефони. Най-новото предложение има за цел да предизвика конвенциите, съчетавайки забележително тънък профил с голяма батерия.

Mate 70 Air се отличава с невероятно тънък корпус от 6,6 мм, но въпреки това успява да побере батерия от 6500 mAh, която поддържа бързо кабелно зареждане от 66 W, което е забележително постижение в сегмента „Air“. Въпреки голямата батерия, общото тегло на телефона е все още приличните 208 г, като всичко е защитено от IP68/IP69 рейтинг за превъзходна устойчивост на прах и вода. Отпред устройството разполага със 7-инчов AMOLED дисплей с резолюция 2760 x 1320 пиксела и плавна честота на опресняване 120Hz.

Под капака Huawei предлага два различни процесора Kirin, свързани с конфигурацията на паметта: вариантите с 12 GB RAM използват SoC Kirin 9020B, докато моделите с по-високо ниво 16 GB RAM се захранват от чипсет Kirin 9020A. Устройството работи със собствената HarmonyOS 5.1 на компанията, която включва набор от нови AI функции.

Фотографското преживяване се осигурява от усъвършенствана четирикамерна система на гърба, начело с 50-мегапикселова основна широкоъгълна камера с OIS и бленда f/1.8. Тя е съчетана с 12-мегапикселов RYYB телеобектив, предлагащ 3x оптично увеличение и OIS, 8-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив и 1,5-мегапикселов цветен сензор за подобрена точност на цветовете. Отпред има 10,7-мегапикселова камера за ясни селфита. Свързването и премиум функциите включват Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 с LE, сателитна комуникация Beidou за китайския пазар и страничен скенер за пръстови отпечатъци.

Huawei Mate 70 Air се предлага в три цвята: златно със сребърно, бяло и черно. Цената започва от 4199 CNY (около 590 USD) за базовия модел с 12 GB/256 GB и достига до 5199 CNY (около 730 USD) за най-висококачествения вариант с 16 GB/512 GB.