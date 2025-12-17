Новини
Технологии »
Huawei Watch празнува 10-годишнината си със специално издание

Huawei Watch празнува 10-годишнината си със специално издание

17 Декември, 2025 17:42 478 1

  • huawei-
  • часовник-
  • смарт часовник

Часовникът ще бъде показан ан 22 декември

Huawei Watch празнува 10-годишнината си със специално издание - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Десетилетие след като оригиналният Huawei Watch за първи път украси китките с класическия си кръгъл AMOLED дисплей и софтуер Android Wear, Huawei се връща към корените си. Технологичният гигант официално потвърди, че ще представи Huawei Watch 10th Anniversary Edition на 22 декември 2025 година, заедно с дългоочакваните смартфони от серията Nova 15.

Макар че ентусиастите първоначално се надяваха на изцяло нов дизайн, най-новите информации от индустрията сочат, че този юбилеен модел е бутикова, възпоменателна версия на флагманския Huawei Watch 5, а не изцяло нов Watch 6.

Юбилейното издание заменя стандартните титаниеви и неръждаеми стоманени покрития с отличителна, ориентирана към лайфстайла естетика. Часовникът се отличава с уникален светлосин корпус, който го отличава от съществуващите варианти в сребристо, златисто и черно.

Отличителната черта е висококачествена тъкана каишка с текстура, наподобяваща деним. По средата има ярка бяла ивица с гравиран надпис „10th Anniversary“, който отбелязва десетилетието от пускането на оригиналния модел през 2015 година.

Huawei Watch празнува 10-годишнината си със специално издание

Пускането на пазара е поклон към Huawei Watch от 2015 година, който беше известен като един от първите смарт часовници, даващи предимство на естетиката на „истинския часовник“ пред модерния вид – философия, която Huawei поддържа от десет години.

Под юбилейния корпус се очаква часовникът да разполага с пълния набор от технологии на Watch 5. Това означава, че потребителите ще продължат да разполагат с най-модерната сензорна система Huawei X-TAP, която позволява първата в индустрията възможност за измерване на нивата на кислород в кръвта чрез просто докосване на сензор от страната на часовника, както и пълна самостоятелна връзка и навигация. Разширената здравна програма включва ЕКГ анализ, откриване на артериална ригидност и подобрено TruSense 6.0 следене на сърдечната честота.

Часовникът ще сподели сцената с Nova 15, Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra. Тийзърите подсказват, че моделът Ultra ще дебютира с радикално нов правоъгълен модул на камерата, докато цялата серия ще приеме „супер готин“ дизайн с ярки цветове Dynamic Green и Versatile Purple.

Цената на 10-годишното юбилейно издание остава в тайна до събитието на 22 декември.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Загрижен

    0 0 Отговор
    Няма по-качествени умни часовници от тези на Huawei.

    19:02 17.12.2025