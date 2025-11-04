Черният петък започва по-рано: най-търсените смартфони с до 80% отстъпка от А1

Тази година Черният петък идва по-рано с А1. От 1 до 30 ноември клиентите могат да се сдобият с едни от най-търсените смартфони на пазара с до 80% отстъпка с план Unlimited. Така компанията прави технологиите по-достъпни – не само за ловците на оферти, а за всички, които искат повече възможности в ежедневието си: повече мощ, по-добри снимки и по-дълъг живот на батерията.

Сред акцентите в ноемврийската селекция е iPhone 16. Създаден за Apple Intelligence, той се превръща в личен дигитален асистент, който разбира контекста и навиците на потребителя – от това да обобщава бележки и срещи до по-интуитивна комуникация. 48-мегапикселовата камера с Fusion сензор и 2x телеобектив улавя реалистични цветове и детайли дори в условия на слаба осветеност, а Camera Control бутонът осигурява бърз достъп до различните режими на снимане. Издръжливият алуминиев корпус с IP68 защита и Ceramic Shield стъкло гарантират спокойствие, а благодарение на чипа A18 и до 22 часа видео възпроизвеждане, моделът предлага баланс между производителност и надеждност през целия ден. До 30 ноември iPhone 16 128 GB се предлага от А1 на супер цена за 779,98 лв./398,80 евро в брой с план Unlimited Ultra.

Motorola razr 60 комбинира класическия сгъваем дизайн с най-новите технологии. Външният 3.6-инчов екран позволява бърз достъп до чатове, камера и приложения, без дори да се разгъва устройството – практично решение, което прави комуникацията по-лесна, особено в движение. Основната 50 MP камера + 13 MP ултраширокоъгълен обектив, подпомагана от moto AI, заснема детайлни кадри при всякакви условия. А с 32 MP предна камера можете да сте сигурни, че всяко селфи с приятели ще изглежда страхотно. Всичко това се задвижва от процесора MediaTek Dimensity 7400X, а 4500 mAh батерията с 30W TurboPower зареждане гарантира, че дори и в най-натоварените дни може да разчитате, че устройството ще бъде до вас. Motorola razr 60 се предлага от А1 за 599,98 лв./306,76 евро в брой с план Unlimited Ultra и TTEC ReCharger до края на ноември.

Samsung Galaxy S25 Edge е най-тънкият смартфон в историята на серията Galaxy S – с дебелина едва 5,8 мм и тегло само 163 г. 6.7-инчовият QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей предлага ярки цветове и плавна работа при скрол и видео, а 200-мегапикселовата камера с усъвършенстван ProVisual Engine улавя всеки детайл. Функции като Best Face и Generative Edit позволяват интелигентна обработка директно в телефона, без нужда от външни приложения. С процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, One UI 7.0 3900 mAh батерия с бързо зареждане, Galaxy S25 Edge е бърз, сигурен и готов да поддържа ритъма на деня – от първото съобщение сутрин до последния кадър вечер. В периода на кампанията Samsung Galaxy S25 Edge 256 GB може да бъде ваш за 1 249,98 лв./639,10 евро в брой с план Unlimited Ultra и безжични слушалки ttec Mode.

За почитателите на фотографията Xiaomi 15T е истинско попадение. Тройната камера със Summilux оптика, разработена съвместно с Leica, включва 50 MP основен сензор, 50 MP телеобектив и 12 MP ултраширокоъгълен обектив, които работят в синхрон, за да постигнат естествени цветове и кинематографична дълбочина във всеки кадър. 6.83-инчовият AMOLED дисплей с 120 Hz честота и пикова яркост от 3200 нита осигурява отлична видимост при всякаква светлина, а процесоът MediaTek Dimensity 8400-Ultra и 5500 mAh батерията с 67W HyperCharge гарантират плавна работа, издръжливост през целия ден и бързо зареждане. С IP68 защита и Gorilla Glass 7i моделът е подходящ за активния начин на живот. Xiaomi 15T е достъпен за 499,98 лв./255,64 евро в брой с план Unlimited Ultra до 30 ноември в комплект с портативен фото принтер.

С ноемврийската кампания на А1 потребителите могат да изберат своя нов смартфон на изключително изгодна цена с план Unlimited – и да се възползват от едни от най-добрите предложения преди и по време на Черния петък. Пълната селекция смартфони, сред които и Samsung Galaxy A17 4G, Honor Magic7 Lite, Huawei Pura 70 Ultra и много други, можете да разгледате и на a1.bg.