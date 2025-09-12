Plug-in хибридите са абсолютно безсмислени

В последните години автомобилната индустрия усилено популяризира plug-in хибридните автомобили (PHEV) като мост към бъдещето на чистия транспорт. Те са представяни като екологичен компромис, който съчетава предимствата на електрическата мобилност с удобството на бензиновите двигатели. За съжаление, според нов анализ на T&E (Асоциацията за изследване на чистия транспорт и енергия в Европа), тази „зелена“ репутация може да се окаже просто илюзия.

Докладът на T&E разкрива тревожна действителност: емисиите на въглероден диоксид от plug-in хибридите са почти пет пъти по-високи от официално декларираните. Докато производителите обявяват средни емисии от около 28 грама на километър, изследването установява, че в реални условия превозните средства отделят средно 139 грама на километър. Тази цифра ги поставя наравно с конвенционалните автомобили с бензинов двигател от среден клас, което напълно обезсмисля техния „зелен“ имидж.

Мащабното проучване, което стои зад тези заключения, се основава на данни от над 127 000 plug-in хибрида, регистрирани през 2023 година. Чрез сензори, които измерват реалния разход на гориво при нормални условия на шофиране, Европейската агенция за околна среда е събрала информация, която разкрива сериозно разминаване между лабораторните тестове и практическото използване на тези автомобили.

Проблемът се крие в начина, по който се използват plug-in хибридите. В идеални условия, ако батерията се зарежда редовно и се използва предимно електрическият двигател, емисиите биха били ниски. За съжаление, в реалния свят много собственици не зареждат своите автомобили толкова често или изминават по-дълги разстояния, разчитайки на бензиновия двигател. Това води до рязко увеличение на емисиите и до подкопаване на екологичния ефект, който те уж трябва да постигнат.

В отговор на тези разкрития, Европейският съюз вече предприема мерки. С въвеждането на „коефициенти на полезност“, ЕС се опитва да коригира официалните данни и да ги доближи до реалността. Тези коефициенти, които ще се прилагат постепенно през 2025 и 2027 година, ще принудят автомобилните производители да преосмислят своите стратегии. Те ще бъдат изправени пред дилемата или да намалят продажбите на plug-in хибриди, или да ускорят прехода към напълно електрически превозни средства, за да изпълнят поставените цели за намаляване на CO2.

Според Люсиен Матийо, директор „Автомобилна индустрия“ в T&E, "plug-in хибридите все още са по-лоши за климата, отколкото твърдят автомобилните производители.“ Той е категоричен, че разминаването между теория и практика само се е увеличило. Това е ясен сигнал към Европейската комисия да остане твърда в своите решения и да се придържа към вече договорените коефициенти, за да гарантира, че индустрията ще поеме отговорност за своето въздействие върху околната среда.

В крайна сметка, изследването на T&E поставя сериозен въпрос пред автомобилната индустрия и потребителите. Доколко "зелени" са всъщност автомобилите, които купуваме? Докато правителствата и потребителите търсят решения за справяне с климатичните промени, е важно да се базират решенията на точни и честни данни, а не на маркетинг, който създава чисти илюзии.