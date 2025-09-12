Новини
Plug-in хибридите са абсолютно безсмислени

12 Септември, 2025 10:50 1 185 19

  • plug-in хибриди-
  • вредни емисии

Вредните им емисии са еднакви с тези на конвенционалните коли с ДВГ

Plug-in хибридите са абсолютно безсмислени - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В последните години автомобилната индустрия усилено популяризира plug-in хибридните автомобили (PHEV) като мост към бъдещето на чистия транспорт. Те са представяни като екологичен компромис, който съчетава предимствата на електрическата мобилност с удобството на бензиновите двигатели. За съжаление, според нов анализ на T&E (Асоциацията за изследване на чистия транспорт и енергия в Европа), тази „зелена“ репутация може да се окаже просто илюзия.

Докладът на T&E разкрива тревожна действителност: емисиите на въглероден диоксид от plug-in хибридите са почти пет пъти по-високи от официално декларираните. Докато производителите обявяват средни емисии от около 28 грама на километър, изследването установява, че в реални условия превозните средства отделят средно 139 грама на километър. Тази цифра ги поставя наравно с конвенционалните автомобили с бензинов двигател от среден клас, което напълно обезсмисля техния „зелен“ имидж.

Мащабното проучване, което стои зад тези заключения, се основава на данни от над 127 000 plug-in хибрида, регистрирани през 2023 година. Чрез сензори, които измерват реалния разход на гориво при нормални условия на шофиране, Европейската агенция за околна среда е събрала информация, която разкрива сериозно разминаване между лабораторните тестове и практическото използване на тези автомобили.

Проблемът се крие в начина, по който се използват plug-in хибридите. В идеални условия, ако батерията се зарежда редовно и се използва предимно електрическият двигател, емисиите биха били ниски. За съжаление, в реалния свят много собственици не зареждат своите автомобили толкова често или изминават по-дълги разстояния, разчитайки на бензиновия двигател. Това води до рязко увеличение на емисиите и до подкопаване на екологичния ефект, който те уж трябва да постигнат.

В отговор на тези разкрития, Европейският съюз вече предприема мерки. С въвеждането на „коефициенти на полезност“, ЕС се опитва да коригира официалните данни и да ги доближи до реалността. Тези коефициенти, които ще се прилагат постепенно през 2025 и 2027 година, ще принудят автомобилните производители да преосмислят своите стратегии. Те ще бъдат изправени пред дилемата или да намалят продажбите на plug-in хибриди, или да ускорят прехода към напълно електрически превозни средства, за да изпълнят поставените цели за намаляване на CO2.

Според Люсиен Матийо, директор „Автомобилна индустрия“ в T&E, "plug-in хибридите все още са по-лоши за климата, отколкото твърдят автомобилните производители.“ Той е категоричен, че разминаването между теория и практика само се е увеличило. Това е ясен сигнал към Европейската комисия да остане твърда в своите решения и да се придържа към вече договорените коефициенти, за да гарантира, че индустрията ще поеме отговорност за своето въздействие върху околната среда.

В крайна сметка, изследването на T&E поставя сериозен въпрос пред автомобилната индустрия и потребителите. Доколко "зелени" са всъщност автомобилите, които купуваме? Докато правителствата и потребителите търсят решения за справяне с климатичните промени, е важно да се базират решенията на точни и честни данни, а не на маркетинг, който създава чисти илюзии.


  • 1 тъй шъй

    3 2 Отговор
    И това го казваха от Тойота. Няма по-екологичен вариант от пълен хибрид- за обърканите от термините- класически хибрид.
    Ама Европа се напъна да прави предимно плъгин и обърка и там нещата.
    С 1 батерия на плъгин се правят 9 хибрида и нямаше да има недостиг на химия за батерии.

    10:58 12.09.2025

  • 2 да бе

    5 4 Отговор
    Без да влизаме в полемики какъв точно хибрид кото са супер много видове, мисля че хибридите са най-смислени.

    Коментиран от #4

    10:59 12.09.2025

  • 3 тъй шъй

    7 1 Отговор
    Ще направиш лека кола или СУВ с голяма батерия да се тътри на 12-20см от земята и всеки момент да може да бъде наранена от камък. Това пък е най-голямата недомислица, особено плъгин СУВ. Ама повечето от клиентелата хабер си нямат къде е тая батерия при плъгина. Дай 20-30 хиляди повече, какво толкава.

    11:03 12.09.2025

  • 4 Кое

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "да бе":

    им е смисленето? Носиш си поне 100кг мъртво тегло нон стоп, за да можеш еентуално да се возиш 2-30км на ток.. Зареждат се бавно 2-4ч, ако се пусне да пълни батерията в движение, разхода е поне с 2-3/100 нагоре. И като са по-тежки конструктивно, пак разхода им е по-висок.

    Коментиран от #7, #9, #15

    11:04 12.09.2025

  • 5 Киро Шарнира

    2 4 Отговор
    Това с емисиите са глупости. Най-големият бонус на електричките е че можем да сме независими от ПЕТРОЛА и много по-малкото части които има едно ДВГ.

    Коментиран от #13

    11:05 12.09.2025

  • 6 Един

    6 1 Отговор
    Е, вие какво искате да ви кажат - ПОРЕДНИ МРЪСНИ ЗЕЛЕНИ ТЕРОРИСТИ!!!

    Всъщност съм склонен да се съглася, че plug in са безсмислени. Mild hybrid е единствената смислена зелена технология! Но ако ползваш колата изключително за града последното поколение plug in е повече от добро!
    Разбира се еврофашистите няма какво другода измислят освен жалката си анти ДВГ пропаганда!

    11:05 12.09.2025

  • 7 тъй шъй

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кое":

    При плъгина носиш най-малко 300 кг багаж батерия. А при обикновения хибрид е 50кг.

    11:06 12.09.2025

  • 8 Анджо

    3 1 Отговор
    С какво ли вече не плащат хората, но замисляли са се че ако се върнем само две хиляди години назад И сме население като сега 8 милиарда как ще се оправя света.

    11:06 12.09.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кое":

    Хибридите отдавна предлагат по 80-100 км пробег и отдавна предлагат и бързо зареждане.
    това което описваш са хибриди от преди 10 години :)

    11:07 12.09.2025

  • 10 Ко речи?

    6 1 Отговор
    Ало, ФАКТИ! Откога 139 е цифра, а не число. 139 е трицифрено число. Ха поограмотете се малко, разбираш ли...

    11:08 12.09.2025

  • 11 Буха ха

    1 1 Отговор
    Плъгинът е по-скъп и съответно производителите печелят повече

    11:09 12.09.2025

  • 12 Пешо от панелката

    2 1 Отговор
    Радо, мисирко неостра, цифрите са от 1 до 9 плюс нула

    11:11 12.09.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Киро Шарнира":

    Няма вариант, в който си независим от горивото, без значение какъв му е вида. Това с панелите "работи" за единици!
    Няма и вариант, в който ел е по-надежден. електромоторите са слабо място поддръжката АКО Я ПРАВИШ КАКТО ТРЯБВА е почти същата

    11:11 12.09.2025

  • 14 Потребител

    3 3 Отговор
    Питайте някой собственик на тойота хибрид колко му харчи бензинката? Ще ви каже нещо между 4-6 на 100. Същата бензинка но без ел мотор т.е не хибрид прави 8-10 че и понякога 12,13 на 100. Разликата с първият агрегат е 5 литра нали така.Значи изследването обхванало 200 000 се опитва да ни убеди че е все едно дали сте изгорили 5 или 10 литра гориво.Абе тия луди ли са?! Разликата е двойна. Цялата работа е че и до ден днешен европейските производители не успяха да произведат хибрид на нивото на японците.Както и американците не успяха да направят нормален дизел под 6 литра V8. И затова хиляди проучвания обявиха че нямало смисъл от малък v6 и v4 дизел.

    Коментиран от #16, #17

    11:12 12.09.2025

  • 15 Порно

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Кое":

    Плъгин хибридът има достатъчно ток за градско за ден, дори два. Ако го зареждаш редовно, ще харчиш бензин само на извънградско, но и тогава ще излизаш и влизаш в града на ток. Проблемът е описан - някои собственици не ги зареждат редовно. И човешки проблем става технически проблем? Очевидно грешен извод.Да се чудиш защо си ги купуват, а не ги зареждат?

    11:14 12.09.2025

  • 16 Па съм я бе

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Потребител":

    Ти си карай хибрида.Аз ще карам каквото си искам!Голям атмосферен дизел!!!

    Коментиран от #19

    11:16 12.09.2025

  • 17 Леля Гошо

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Потребител":

    Имам хибрид Лексус два тона, разходът откакто е купен е средно 8л/100км. В града е по-малко, на магистралата повече. Ако не е хибрид, двойно повече харчи на градско.

    11:16 12.09.2025

  • 18 Георги

    3 0 Отговор
    е те плугин хибридите са "еко" само когато карат на ток, което рядко надвишава 100км. През останалото време са си нормални коли.

    11:19 12.09.2025

  • 19 Потребител

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Па съм я бе":

    Разбира се може да караш и параход на мазут ако искаш. Мен също ме кефят корабните агрегати. Голяма машина мощна. 200 хил коня понякога. Но коментарът ми беше че не е все едно дали разходът е 5 или 10 на 100

    11:19 12.09.2025