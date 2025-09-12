Plug-in хибридите са абсолютно безсмислени

В последните години автомобилната индустрия усилено популяризира plug-in хибридните автомобили (PHEV) като мост към бъдещето на чистия транспорт. Те са представяни като екологичен компромис, който съчетава предимствата на електрическата мобилност с удобството на бензиновите двигатели. За съжаление, според нов анализ на T&E (Асоциацията за изследване на чистия транспорт и енергия в Европа), тази „зелена“ репутация може да се окаже просто илюзия.
Докладът на T&E разкрива тревожна действителност: емисиите на въглероден диоксид от plug-in хибридите са почти пет пъти по-високи от официално декларираните. Докато производителите обявяват средни емисии от около 28 грама на километър, изследването установява, че в реални условия превозните средства отделят средно 139 грама на километър. Тази цифра ги поставя наравно с конвенционалните автомобили с бензинов двигател от среден клас, което напълно обезсмисля техния „зелен“ имидж.
Мащабното проучване, което стои зад тези заключения, се основава на данни от над 127 000 plug-in хибрида, регистрирани през 2023 година. Чрез сензори, които измерват реалния разход на гориво при нормални условия на шофиране, Европейската агенция за околна среда е събрала информация, която разкрива сериозно разминаване между лабораторните тестове и практическото използване на тези автомобили.
Проблемът се крие в начина, по който се използват plug-in хибридите. В идеални условия, ако батерията се зарежда редовно и се използва предимно електрическият двигател, емисиите биха били ниски. За съжаление, в реалния свят много собственици не зареждат своите автомобили толкова често или изминават по-дълги разстояния, разчитайки на бензиновия двигател. Това води до рязко увеличение на емисиите и до подкопаване на екологичния ефект, който те уж трябва да постигнат.
В отговор на тези разкрития, Европейският съюз вече предприема мерки. С въвеждането на „коефициенти на полезност“, ЕС се опитва да коригира официалните данни и да ги доближи до реалността. Тези коефициенти, които ще се прилагат постепенно през 2025 и 2027 година, ще принудят автомобилните производители да преосмислят своите стратегии. Те ще бъдат изправени пред дилемата или да намалят продажбите на plug-in хибриди, или да ускорят прехода към напълно електрически превозни средства, за да изпълнят поставените цели за намаляване на CO2.
Според Люсиен Матийо, директор „Автомобилна индустрия“ в T&E, "plug-in хибридите все още са по-лоши за климата, отколкото твърдят автомобилните производители.“ Той е категоричен, че разминаването между теория и практика само се е увеличило. Това е ясен сигнал към Европейската комисия да остане твърда в своите решения и да се придържа към вече договорените коефициенти, за да гарантира, че индустрията ще поеме отговорност за своето въздействие върху околната среда.
В крайна сметка, изследването на T&E поставя сериозен въпрос пред автомобилната индустрия и потребителите. Доколко "зелени" са всъщност автомобилите, които купуваме? Докато правителствата и потребителите търсят решения за справяне с климатичните промени, е важно да се базират решенията на точни и честни данни, а не на маркетинг, който създава чисти илюзии.
1 тъй шъй
Ама Европа се напъна да прави предимно плъгин и обърка и там нещата.
С 1 батерия на плъгин се правят 9 хибрида и нямаше да има недостиг на химия за батерии.
10:58 12.09.2025
2 да бе
Коментиран от #4
10:59 12.09.2025
3 тъй шъй
11:03 12.09.2025
4 Кое
До коментар #2 от "да бе":им е смисленето? Носиш си поне 100кг мъртво тегло нон стоп, за да можеш еентуално да се возиш 2-30км на ток.. Зареждат се бавно 2-4ч, ако се пусне да пълни батерията в движение, разхода е поне с 2-3/100 нагоре. И като са по-тежки конструктивно, пак разхода им е по-висок.
Коментиран от #7, #9, #15
11:04 12.09.2025
5 Киро Шарнира
Коментиран от #13
11:05 12.09.2025
6 Един
Всъщност съм склонен да се съглася, че plug in са безсмислени. Mild hybrid е единствената смислена зелена технология! Но ако ползваш колата изключително за града последното поколение plug in е повече от добро!
Разбира се еврофашистите няма какво другода измислят освен жалката си анти ДВГ пропаганда!
11:05 12.09.2025
7 тъй шъй
До коментар #4 от "Кое":При плъгина носиш най-малко 300 кг багаж батерия. А при обикновения хибрид е 50кг.
11:06 12.09.2025
8 Анджо
11:06 12.09.2025
9 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "Кое":Хибридите отдавна предлагат по 80-100 км пробег и отдавна предлагат и бързо зареждане.
това което описваш са хибриди от преди 10 години :)
11:07 12.09.2025
10 Ко речи?
11:08 12.09.2025
11 Буха ха
11:09 12.09.2025
12 Пешо от панелката
11:11 12.09.2025
13 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Киро Шарнира":Няма вариант, в който си независим от горивото, без значение какъв му е вида. Това с панелите "работи" за единици!
Няма и вариант, в който ел е по-надежден. електромоторите са слабо място поддръжката АКО Я ПРАВИШ КАКТО ТРЯБВА е почти същата
11:11 12.09.2025
14 Потребител
Коментиран от #16, #17
11:12 12.09.2025
15 Порно
До коментар #4 от "Кое":Плъгин хибридът има достатъчно ток за градско за ден, дори два. Ако го зареждаш редовно, ще харчиш бензин само на извънградско, но и тогава ще излизаш и влизаш в града на ток. Проблемът е описан - някои собственици не ги зареждат редовно. И човешки проблем става технически проблем? Очевидно грешен извод.Да се чудиш защо си ги купуват, а не ги зареждат?
11:14 12.09.2025
16 Па съм я бе
До коментар #14 от "Потребител":Ти си карай хибрида.Аз ще карам каквото си искам!Голям атмосферен дизел!!!
Коментиран от #19
11:16 12.09.2025
17 Леля Гошо
До коментар #14 от "Потребител":Имам хибрид Лексус два тона, разходът откакто е купен е средно 8л/100км. В града е по-малко, на магистралата повече. Ако не е хибрид, двойно повече харчи на градско.
11:16 12.09.2025
18 Георги
11:19 12.09.2025
19 Потребител
До коментар #16 от "Па съм я бе":Разбира се може да караш и параход на мазут ако искаш. Мен също ме кефят корабните агрегати. Голяма машина мощна. 200 хил коня понякога. Но коментарът ми беше че не е все едно дали разходът е 5 или 10 на 100
11:19 12.09.2025