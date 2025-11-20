INSPIRE Applied R&D Lab – лаборатория за изкуствен интелект, изследвания и иновации към ИКТ Клъстер - Варна

Светът навлиза в етап, в който изкуственият интелект променя начина, по който учим, работим и вземаме решения. INSPIRE Applied R&D Lab във Варна създава обща среда, в която бизнесът, образованието и публичният сектор работят заедно по реални AI решения с практическа стойност.

Лабораторията е част от ИКТ Клъстер – Варна и е създадена с ясната мисия да обедини студенти, преподаватели и компании в работа по реални проекти, свързани с изкуствен интелект.

INSPIRE не е академична инициатива в тесния смисъл, нито изцяло бизнес проект. Тя е място, където образованието и индустрията си сътрудничат, за да се разработват работещи решения – с практическа стойност за хората и организациите.

Как започна идеята

Развитието на изкуствения интелект променя света с темпове, които изпреварват готовността на хората и организациите да се адаптират. Все по-често възникват въпроси – как да използваме тези технологии отговорно, как да подготвим младите хора и специалистите за новите реалности и как да превърнем иновациите в полза за обществото.

Отговорът е INSPIRE – лаборатория, която създава среда за съвместна работа между образование, бизнес и публичен сектор. Целта ѝ е ясна: знанието да се превърне в практика, а идеите – в реални решения с измерим ефект за хората и организациите.

Проекти, които вече се разработват

INSPIRE R&D Lab не е учебна симулация, а реална работна среда. Сред първите проекти, които вече се разработват, са с работните заглавия:

Smart Signal – сигнали от граждани - Платформа, която улеснява комуникацията между хората и институциите чрез интелигентна обработка на сигнали. Проектът е изцяло студентска инициатива.

- Платформа, която улеснява комуникацията между хората и институциите чрез интелигентна обработка на сигнали. Проектът е изцяло студентска инициатива. Transcribe BG - Услуга за автоматична транскрипция на български език – инструмент, който може да се използва за срещи, интервюта и конференции.

- Услуга за автоматична транскрипция на български език – инструмент, който може да се използва за срещи, интервюта и конференции. Digital Sovereignty - Разработка, насочена към локално хостване на AI модели, така че данните да остават защитени и независими от външни платформи.

Общото между всички тези проекти е, че решават реални проблеми, използвайки достъпни технологии и експериментален подход.

Кой участва

INSPIRE обединява участници от три направления:

Бизнесът – компании, които искат да прилагат AI решения в собствените си процеси или да разработват нови;

Образованието – университети и училища, които включват ученици, студенти и учители в практически задачи и избираеми практики;

Публичната администрация – институции, които имат нужда от технологични решения с обществена стойност.

Идеята е ясна: вместо да се говори за „връзка между образование и бизнес“, INSPIRE я създава на практика чрез общи екипи и конкретни проекти.

Лекция на д-р Артур Кордон

При старта на инициативата д-р Артур Кордон представи лекция на тема „Възможности и предизвикателства на съвременния изкуствен интелект“ в която очерта важните тенденции на приложния AI .

Защо това има значение

INSPIRE R&D Lab е първата лаборатория във Варна, която осигурява реална среда за сътрудничество между ученици, преподаватели, специалисти и институции в областта на изкуствения интелект. Тя не се стреми да дублира академичните центрове или научните институти, а да предостави място за експерименти, тестове и внедряване на решения с конкретна практическа стойност.

Чрез INSPIRE Варна затвърждава позицията си като регионален център на иновации и дигитална трансформация, където новите технологии не просто се изучават, а се прилагат.