Ето къде ще се съсредоточат инженерите на Apple за следващата ОС

След обновлението на iOS 26 с много функции и спорната промяна в дизайна „Liquid Glass“, Apple според информациите ще възприеме стратегия „в стил Snow Leopard“ за iOS 27 и macOS 27, като ще постави акцент върху „подобренията в качеството и основната производителност“ вместо върху лъскавите нови функции.

Марк Гурман от Bloomberg потвърждава, че инженерните екипи в момента преглеждат операционните системи, търсейки излишни елементи и бъгове – необходимо почистване, целящо да отговори на многобройните оплаквания на потребителите относно стабилността на iOS 26, включително съобщения за прегряване, изтощаване на батерията и обща бавност на работата. Това фундаментално пренастройване е и важна основа за подготовката на платформата за бъдещ хардуер, като например слуховете за сгъваем iPhone. Въпреки фокуса върху стабилността, цикълът на iOS 27 ще включва една основна област на иновации: изкуствен интелект.

Apple е решена да запълни празнината в областта на изкуствения интелект, като въведе няколко ключови функции. Актуализацията ще разшири функциите на Apple Intelligence в повече основни приложения на iPhone. Планира се по-мощна, AI-базирана функционалност за уеб търсене, с цел да се конкурира директно с услуги като ChatGPT и Perplexity. Нов асистент, вероятно свързан с потенциална абонаментна услуга Apple Health+, ще предлага персонализирани препоръки и анализи за здравето. Освен това Apple тества вътрешно мощен, пълноценен чатбот, наречен „Veritas“, за да усъвършенства архитектурата на Siri от следващо поколение. Въпреки че Veritas понастоящем не е предназначен за публично пускане, той помага на инженерите да разработват усъвършенствани възможности за разговор и търсене на данни, с цел Siri най-накрая да се превърне в наистина компетентен AI асистент. Очаква се първите бета версии на iOS 27 и macOS 27 да бъдат пуснати скоро след годишната конференция на разработчиците WWDC през юни следващата година.