Кейс добавя заден дисплей към iPhone

12 Декември, 2025 17:55 519 0

Паметта също се разширява до 2TB

Кейс добавя заден дисплей към iPhone - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Нов атрактивен аксесоар от Dockcase ще преобрази серията iPhone 17 Pro, като интегрира интелигентен заден дисплей и решава проблема с ограничената памет на Apple. Наречен Selfix case, този продукт добавя кръгъл 1,6-инчов AMOLED сензорен дисплей с резолюция 480 x 480 пиксела на гърба на телефона.

Основната функция на задния екран е да действа като визьор на живо за превъзходните 48-мегапикселови задни камери на iPhone, което позволява на потребителите да правят перфектни селфита и видеоклипове, без да разчитат на по-малко способната предна камера. Това позволява снимки с висока разделителна способност и ултрашироки групови селфита, които са невъзможни със стандартния преден обектив. Dockcase твърди, че дисплеят предлага изживяване без забавяне и функционира без нужда от отделно приложение.

Освен визуалното подобрение, калъфът Selfix превръща iPhone 17 Pro в по-гъвкав хъб, като добавя ключови портове и функции. Вграден слот за microSD карта поддържа до 2 TB допълнителна памет, която може да се използва за съхранение на снимки и видеоклипове директно в библиотеката на iPhone, като предоставя икономична алтернатива на скъпите нива на вътрешна памет на Apple.

Калъфът включва PD 3.0 USB-C порт, който позволява до 100W преминаващо зареждане за iPhone, заедно с отделен бутон за включване, за да контролирате задния дисплей. Продуктът се очаква да бъде пуснат скоро в Kickstarter и ще бъде наличен в цветове Blush Pink, Oat White и Midnight Black.


