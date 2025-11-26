Tesla се сблъска с поредни пречки за своя автопилот в Европа

Стремежът на Tesla за бързо разгръщане на своята система за напълно автономно шофиране (под наблюдение) в Европа се натъкна на позната пречка. След като производителят на електромобили публично заяви, че холандската автомобилна администрация RDW „се е ангажирала да даде национално одобрение“ до февруари 2026 година, регулаторният орган бързо опроверга това твърдение. RDW поясни, че датата просто отбелязва планиран период, в който Tesla да демонстрира безопасността и съответствието на системата – това не е обещание за одобрение.

Тази последна неяснота следва дълга поредица от пропуснати срокове от страна на главния изпълнителен директор Илон Мъск, който преди това обеща, че FSD ще бъде пусната в Европа през 2022 година, а след това отново в началото на 2025 година.

Новата стратегия на Tesla включва търсене на „национално изключение“ в Нидерландия, за да се заобиколи известният с бавността си регулаторен процес на ЕС. Компанията твърди, че съществуващите правила са „остарели“ и че пълното им спазване би направило FSD „небезопасна и неизползваема“, но регулаторите остават твърди по отношение на валидирането, при което безопасността е на първо място. Резултатът от демонстрацията на RDW ще определи дали ЕС ще предостави изключение за целия блок или системата ще остане ограничена до Нидерландия.

След години на промотиране на идеята, че всеки конкурентен производител на автомобили ще лицензира FSD, Мъск наскоро призна, че сделките са в застой поради „неизпълними изисквания“. Същността на тези изисквания беше разяснена от главния изпълнителен директор на Ford Джим Фарли, който публично отхвърли FSD, заявявайки, че според него Waymo е по-добър. Традиционните автомобилни производители, като Mercedes-Benz (който поема пълна юридическа отговорност за своя Level 3 Drive Pilot), не са склонни да лицензират софтуера на Tesla с висок риск и „агресивно внедряване“ без обезщетение за катастрофи и съдебни дела – разбираемо изискване, което Tesla отказва да приеме.

В допълнение към проблемите на компанията, неотдавнашен доклад на TUV доклад от Германия нанесе съкрушителен удар на репутацията на марката по отношение на качеството на изработката. Данните от инспекцията разкриха, че Model Y и Model 3 са двата модела електромобили, които най-вероятно няма да преминат годишните технически инспекции в страната, като посочват проблеми с окачването, спирачките и осветлението. Това откритие показва, че предизвикателствата пред Tesla се простират далеч отвъд софтуера, създавайки нарастващи проблеми с надеждността и поддръжката за европейските собственици.

Между регулаторните битки, неуспеха да се сключи партньорство с конкурентите и нарастващите опасения относно качеството, пътят пред Tesla в Европа остава труден и несигурен.