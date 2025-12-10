Новини
Stellantis пуска автономни таксита в Европа

10 Декември, 2025 13:07 526 4

Компанията ще си партнира с Bolt

Stellantis пуска автономни таксита в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на европейския градски транспорт ще бъде предефинирано, след като автомобилният гигант Stellantis и платформата за мобилност Bolt обявиха предварително партньорство за съвместно проучване на разработването и широкомащабното внедряване на безпилотни автомобили от ниво 4 за търговски услуги и споделени автопаркове на целия континент. Целта на това сътрудничество е да се осигурят по-безопасни, по-ефективни и по-устойчиви транспортни решения във все по-пренаселените европейски градове.

Stellantis ще се възползва от гъвкавостта и мащабируемостта на своите специално създадени AV-Ready платформи за първоначалното внедряване, които са проектирани от самото начало да поддържат автономно шофиране от ниво 4 с интегрирани резервни системи за безопасност и усъвършенствани сензорни комплекти. Превозните средства ще използват две основни архитектури: платформата eK0 за ванове и платформата STLA Small за по-малки леки автомобили. Чрез оптимизиране на тези платформи, Stellantis цели да контролира общите разходи за собственост за операторите, като същевременно гарантира надеждността, изисквана от безпилотна система.

Bolt, една от най-големите платформи за споделена мобилност в Европа, ще интегрира тези автономни превозни средства в своята обширна мрежа за превоз, която обхваща над 50 държави, а скоро вероятно ще се появи и у нас. Компанията си е поставила амбициозната цел да разполага с до 100 000 автономни превозни средства на своята платформа до 2035 година, с цел да ускори прехода от частна собственост на превозни средства към споделена, оптимизирана мобилност.

Партньорството ще следва строг, поетапен подход, като ще работи в тясно сътрудничество с европейските регулаторни органи, за да гарантира спазването на най-високите стандарти за безопасност, защита на данните и киберсигурност.

През 2026-та ломпаниите планират да започнат внедряването на тестови превозни средства за изпитвания в избрани европейски страни, а 3 години по-късно проектът има за цел да започне първоначалното разширяване и производство в промишлен мащаб, като излезе извън рамките на пилотните проекти.


  • 1 УСПЕХ

    1 1 Отговор
    Тва звучи като на Мъск фишеците.

    13:10 10.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    На джен зетките транспорта... аре нема нужда!

    13:11 10.12.2025

  • 3 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Да очакваме протест на копърките, ще ги замени ИИ който няма помпичка

    13:29 10.12.2025

  • 4 Гхйлл

    0 1 Отговор
    Автономните правят ли стачки?
    Вземат ли бакшиш?

    Тук такива след 20 години!

    14:05 10.12.2025