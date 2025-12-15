Новини
Технологии »
VW тръгва по стъпките на Tesla и Cybercab

VW тръгва по стъпките на Tesla и Cybercab

15 Декември, 2025 10:18 450 1

  • vw-
  • volkswagen-
  • gen.urban-
  • tesla-
  • cybercab

Компанията представи Gen.Urban

VW тръгва по стъпките на Tesla и Cybercab - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В смела стъпка, сигнализираща за коренната промяна към бъдеще без шофьори, Volkswagen хвърли своя специално разработен изследователски автомобил Gen.Urban в оживения, реален градски пейзаж на родния си град Волфсбург. Този прототип, който споделя своята идея с концепции като Tesla Cybercab, се отличава с решително радикално оформление на кабината. Той напълно се отказва от традиционния волан и педалите, ясен знак, че уважаваният германски производител на автомобили инвестира в това, в което вярва, по отношение на крайната автономност от ниво 5.

Gen.Urban сега показва своите цифрови мускули, като се справя с труден 10-километров 20-минутен маршрут, проектиран да възпроизведе ежедневните предизвикателства на градския трафик. Това реално предизвикателство е на същото късо разстояние като последните тестове на конкурентите, но Volkswagen явно преследва друга цел: взаимодействието между човек и машина.

Докато машината се справя с комплексния градски пейзаж от спирания и потегляния, опитен шофьор за безопасност остава постоянно на предната седалка, готов да се намеси в крайни случаи, използвайки специален джойстик.

От решаващо значение е, че крайната цел надхвърля простото валидиране на сложните алгоритми за автономност. Основният интерес на Volkswagen е в преживяването на пътниците – как се чувстват и реагират те, когато са лишени от всякакви средства за ръчно управление. Д-р Николай Ардей, влиятелният ръководител във Volkswagen Group Innovation сподели: „Ключът към положителното преживяване на клиентите е да се изгради доверие... чрез смислено взаимодействие, спокойна атмосфера и интелигентни системи за подпомагане.“ Това, без съмнение, е дългосрочна стратегическа игра, която ще донесе ползи на цялата група.

Вътре в този визионерски автомобил пътниците не са просто пасивни пасажери. Те се насърчават да персонализират своята среда, като могат да управляват климатичната система, осветлението и дори позицията на седалките си, докато екранът на предното табло се адаптира плавно, за да предоставя персонализирана информация, светлина и звук. Докато повечето серийни автомобили днес са ограничени до полуавтономни функции от ниво 2, като адаптивен круиз контрол, който все още изисква готовност от страна на водача, Gen.Urban е ясно на път към ниво 4 и отвъд него, където автомобилът поема пълен контрол в определени оперативни области. Volkswagen буквално хвърля всички сили в това проучване, търсейки идеи, които ще оформят бъдещето на автомобилния интериорен дизайн и потребителския интерфейс за едно поколение.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Толкова са заглъзнали завалиите, че вече не знаят на кой свят са.
    Баш пари за глупости им трябва да харчат щото всичко друго им е наред и щото при Тслата автономното шофиране върви мнооого добре чак са цъфнали...
    Европейското автомобилостроене го ръководят откачалници!

    10:25 15.12.2025