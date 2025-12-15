VW тръгва по стъпките на Tesla и Cybercab

В смела стъпка, сигнализираща за коренната промяна към бъдеще без шофьори, Volkswagen хвърли своя специално разработен изследователски автомобил Gen.Urban в оживения, реален градски пейзаж на родния си град Волфсбург. Този прототип, който споделя своята идея с концепции като Tesla Cybercab, се отличава с решително радикално оформление на кабината. Той напълно се отказва от традиционния волан и педалите, ясен знак, че уважаваният германски производител на автомобили инвестира в това, в което вярва, по отношение на крайната автономност от ниво 5.

Gen.Urban сега показва своите цифрови мускули, като се справя с труден 10-километров 20-минутен маршрут, проектиран да възпроизведе ежедневните предизвикателства на градския трафик. Това реално предизвикателство е на същото късо разстояние като последните тестове на конкурентите, но Volkswagen явно преследва друга цел: взаимодействието между човек и машина.

Докато машината се справя с комплексния градски пейзаж от спирания и потегляния, опитен шофьор за безопасност остава постоянно на предната седалка, готов да се намеси в крайни случаи, използвайки специален джойстик.

От решаващо значение е, че крайната цел надхвърля простото валидиране на сложните алгоритми за автономност. Основният интерес на Volkswagen е в преживяването на пътниците – как се чувстват и реагират те, когато са лишени от всякакви средства за ръчно управление. Д-р Николай Ардей, влиятелният ръководител във Volkswagen Group Innovation сподели: „Ключът към положителното преживяване на клиентите е да се изгради доверие... чрез смислено взаимодействие, спокойна атмосфера и интелигентни системи за подпомагане.“ Това, без съмнение, е дългосрочна стратегическа игра, която ще донесе ползи на цялата група.

Вътре в този визионерски автомобил пътниците не са просто пасивни пасажери. Те се насърчават да персонализират своята среда, като могат да управляват климатичната система, осветлението и дори позицията на седалките си, докато екранът на предното табло се адаптира плавно, за да предоставя персонализирана информация, светлина и звук. Докато повечето серийни автомобили днес са ограничени до полуавтономни функции от ниво 2, като адаптивен круиз контрол, който все още изисква готовност от страна на водача, Gen.Urban е ясно на път към ниво 4 и отвъд него, където автомобилът поема пълен контрол в определени оперативни области. Volkswagen буквално хвърля всички сили в това проучване, търсейки идеи, които ще оформят бъдещето на автомобилния интериорен дизайн и потребителския интерфейс за едно поколение.