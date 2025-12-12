Стратегическа рокада: Toyota Europe пренарежда ръководството си за 2026-а

Toyota Motor Europe (TME) обяви серия от значими промени в своята европейска организационна структура, които влизат в сила от 1 януари 2026 година. Тези ключови назначения не само пренареждат ръководните постове в дъщерните дружества, където произвеждат автомобили за Стария континент, в Испания и Турция, но и засилват фокуса на компанията майка върху търговската стратегия, водородните технологии и развитието на електрониката.

На фона на мащабните организационни преструктурирания при конкуренти като Stellantis и редица китайски производители, Toyota потвърждава четири важни вътрешни назначения, две от които са пряко свързани с чуждестранните ѝ операции.

Промените в испанското дъщерно дружество са значителни. Франсиско Берокал е назначен за главен изпълнителен директор (CEO) на Toyota Испания, считано от началото на 2026 година. Берокал, който заемаше поста търговски директор на Toyota Испания от 2024-а наследява Мигел Карси.

Самият Карси няма да напусне групата, а ще поеме ръководна позиция във The Hydrogen Factory – новото подразделение на TME, фокусирано върху горивните клетки и водородните технологии. Този ход подчертава нарастващото стратегическо значение на водорода за Toyota в Европа.

В Toyota Motor Manufacturing Turkey също има промяна на върха. Мурат Бюлбюл ще стане главен изпълнителен директор на завода, наследявайки пенсиониращия се Ердоган Шахин. Назначаването на Бюлбюл е доказателство за лоялността и експертизата в групата – той има 30 години опит в Toyota и ще продължи да изпълнява и функциите си на главен финансов директор на завода до края на 2025 година.

Освен рокадите в чуждестранните клонове, Toyota Motor Europe прави и две ключови вътрешни повишения в централното си ръководство:

Леонардо Карлучо е назначен за вицепрезидент „Търговска стратегия и ефективност“ на TME. Карлучо, който се присъединява към групата преди 14 години, носи със себе си богат опит от европейското подразделение на Lexus, където е работил над десет години в сферата на продажбите, продуктите и развитието на мрежата.

Тиери Бойтел е повишен до вицепрезидент на научноизследователската и развойна дейност (R&D). Този изследователски център, създаден през 2024 г., е насочен към свързаните технологии и електрониката. Бойтел, който преди това е оглавявал електронното инженерство (от 2018 г.), наследява пенсиониращия се Джералд Килман. Назначаването на инженер на тази ключова позиция подчертава стратегическия приоритет на Toyota да развива вътрешните си компетенции в областта на автомобилната електроника.

Тези промени демонстрират активната подготовка на Toyota Motor Europe за предизвикателствата на 2026 година, като залага на опитни вътрешни кадри и стратегическо пренасочване към ключовите области на бъдещето: водород, дигитализация и пазарна ефективност.