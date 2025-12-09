Ъпдейт добавя интелигентен асистент и редица нови функции в автомобилите на Tesla

Tesla представя дългоочакваното си обновление за празниците през 2025 година – масивен софтуерен пакет, който въвежда най-модерните AI и подобрения в потребителското изживяване в цялата си гама от автомобили, като безпроблемно съчетава важни функционални подобрения с характерната си развлекателна система „Toybox“. Това издание бележи значителна стъпка към интегрирането на xAI екосистемата директно в шофьорското изживяване, като същевременно значително подобрява данните за безопасността на автомобила.

Най-забележителната функция е интегрирането на Grok, чатботът, разработен от xAI, директно в навигационната система на автомобила. Това позволява на шофьорите да заобикалят традиционния интерфейс с докосване и да използват естествени гласови команди, за да добавят или редактират дестинации, подобрявайки безопасността и удобството. Grok действа и като опитен втори пилот, обогатявайки шофьорското изживяване, като предоставя допълнителна информация за дестинациите, включително отзиви, близки забележителности и съображения за трафика. Други фини, но жизненоважни подобрения в навигацията включват опцията за автоматично маршрутизиране по HOV лентата въз основа на местните правила и заетостта на автомобила, което допринася за леко повишаване на ефективността на ежедневното пътуване.

Tesla превръща Dashcam Viewer в достъпна за потребителите цифрова черна кутия, като добавя важни телеметрични наслагвания. Възпроизвеждането на видео вече включва вградени данни за скоростта на автомобила, ъгъла на завиване и статуса на автономното шофиране – информация, която е безценна за анализ след инцидент. Тези данни, които преди бяха заключени в Event Data Recorder (EDR) на автомобила, могат да се използват за бързо изясняване на събитията, довели до сблъсък, като помагат да се определят действията на водача, реакцията на автомобила и в крайна сметка отговорността за катастрофата за застрахователни или правни цели.

Нова функция, която се тества на избрани места, показва 3D модел на зарядната станция, включващ информация в реално време за наличността на места за паркиране и удобствата в близост. Собствениците вече могат да зададат конкретен максимален лимит за зареждане, който се прилага автоматично, когато автомобилът е паркиран на запаметено място, като дома или офиса, което опростява управлението на енергията.

За потребителите на iPhone, които често използват Dog Mode, новият изглед Live Activity предоставя постоянна видимост на температурата в интериора, нивото на батерията и периодични снимки на интериора директно на екрана за заключване. По-малките допълнения, подобряващи качеството на живот, включват нежно звуково уведомление за забравени телефони и опция за ръчно включване или изключване на безжичните зарядни подложки, за да се спести малко енергия. Традиционното празнично настроение на Tesla идва чрез обновяване на Santa Mode, нови персонализирани светлинни шоута и Photobooth Mode в колата. Накрая, новата 3D мини игра е SpaceX ISS Docking Simulator, която използва реални контроли на интерфейса на NASA за автентично сложно предизвикателство.