Sony представи 200MP сензор за смартфони

27 Ноември, 2025 13:43

Очаква се Oppo и vivo да са първите, които ще го приемат

Sony представи 200MP сензор за смартфони - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Sony най-накрая хвърли ръкавицата в арената на смартфон камерите с ултрависока разделителна способност с официалното представяне на сензора Lytia 901. Този нов 200-мегапикселов сензор, който вече се доставя на производителите, е готов да се състезава директно с доминиращата позиция на Samsung, като предлага физически по-голям сензор с интегрирана AI обработка, обещаващ да предостави несравнимо запазване на детайлите, особено при високи нива на мащабиране.

Lytia 901 се отличава с голям оптичен формат 1/1,12 инча с пиксели 0,7 μm – значително предимство по размер пред конкурентните 200-мегапикселови сензори. Основната му иновация се състои в способността му за групиране и обработка на пиксели.

Сензорът групира 16 съседни пиксела (4x4) заедно, обработвайки техните сигнали като едно цяло, за да предостави изображения с висока чувствителност и ниско ниво на шум с 12,5 MP, подобрявайки значително представянето при слаба осветеност.

Sony претендира за първенство в индустрията, като монтира специална AI процесорна верига директно в хардуера на сензора. Тази верига се занимава с комплексната ремозациране, необходима за връщане на групираните пиксели в нормален масив при зумиране, обещавайки „превъзходно възпроизвеждане на детайли като фини шарки и букви“ за висококачествено изображение дори при 4x зум в сензора. Тази хардуерна AI обработка позволява запис на 4K видео при 30fps с 4x зум.

Сензорът включва усъвършенстван DCG-HDR и Fine12bit ADC (подобряващ битовата дълбочина от 10 на 12 бита), за да гарантира висок динамичен диапазон в целия диапазон на зумиране. Hybrid Frame HDR (HF-HDR) извежда динамичния диапазон над 100 dB в QQBC режим, обещавайки изображения, които „по-точно наподобяват това, което вижда човешкото око“.

Lytia 901 е подготвен за флагмански устройства, поддържайки видео при 8K30fps и 4K120fps. Докладите сочат, че той ще заема видно място в предстоящите Ultra модели, включително Oppo Find X9 Ultra и vivo X300 Ultra, подготвяйки почвата за следващата голяма битка между мобилните камери в началото на 2026 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ако ще и 2000мп

    1 0 Отговор
    Да му сложат, телефон никога няма да снима като професионален никон или канон. Питайте някой фотограф! Това са търговски залъгалки за лапнишараните.

    Коментиран от #3

    13:49 27.11.2025

  • 2 провинциалист

    0 0 Отговор
    Колкото повече, толкова по-малко.

    13:57 27.11.2025

  • 3 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако ще и 2000мп":

    Хаселблад и Фуджи имат истински сензори по 100мп..ама цената кърти мифки, но както каза това е за лапнишарани, а те са мнооого :Д

    14:15 27.11.2025