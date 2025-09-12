Sony представи новия си смартфон от среден клас

Sony официално представи Xperia 10 VII, най-новия си смартфон от среден клас, който предлага редица значителни подобрения и обновен дизайн. Телефонът разполага с преработен модул на камерата на гърба, който сега е ориентиран хоризонтално в изрязана форма, което му придава вид, напомнящ на Google Pixel.

Устройството е изградено около ярък 6,1-инчов OLED дисплей, който осигурява Full HD+ резолюция и плавна честота на опресняване от 120 Hz, което е значително подобрение спрямо предшественика му. Екранът е защитен и от издръжливото Gorilla Glass Victus 2 на Corning. По отношение на физическия дизайн, Xperia 10 VII е с дебелина 8,3 мм и тежи 168 грама.

По отношение на оптиката, телефонът е оборудван с двойна задна камера, която включва подобрен 50 MP Sony Exmor RS основен сензор и 13 MP ултраширок сензор. За селфита и видеоразговори устройството е снабдено с 8 MP предна камера.

Смартфонът се захранва от Snapdragon 6 Gen 3 система на чип (SoC), която е съчетана с 8 GB RAM. Телефонът предлага 128 GB вътрешна памет, която може да бъде значително разширена – до 2 TB – чрез слот за microSD карта. Той разполага с батерия с капацитет 5000 мАч и работи с Android 15. Sony обещава четири години основни актуализации на операционната система и шест години актуализации за сигурност. Телефонът включва и модерни AI-базирани функции като Circle to Search и Google Gemini.

Други забележителни функции, които подобряват потребителското изживяване, са двойни предни високоговорители, 3,5 мм жак за слушалки, специален бутон за камерата за любителите на фотографията и IP65/68 рейтинг за висока степен на устойчивост на прах и вода. Sony Xperia 10 VII се предлага в три цвята: бял, тюркоазен и черен. Цената му е 449 евро, като предварителните поръчки вече са отворени, а доставките ще започнат на 19 септември.