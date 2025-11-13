Sony представи специален монитор за PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment официално представи 27-инчов PlayStation Gaming Monitor, специално проектиран за настолни конфигурации на конзоли PS5 и PS5 Pro. Проектиран за „смели визуални ефекти и производителност“, мониторът е планиран за пускане на пазара в САЩ и Япония през 2026 година, макар че подробностите за цената все още не са известни.

Най-важната характеристика на монитора е интелигентната, интегрирана зарядна кука за безжичния контролер DualSense, която осигурява удобен и специален източник на захранване директно на дисплея.

Самият дисплей разполага с Quad High Definition (QHD) IPS панел, предлагащ резолюция от 2560x1440 – резолюция, която според Sony е идеална за настолни компютри по отношение на яснота и разстояние на гледане. От решаващо значение за геймърите на конзоли е, че мониторът поддържа High Dynamic Range (HDR) с Auto HDR Tone Mapping, което автоматично конфигурира настройките при свързване с PS5 или PS5 Pro, обещавайки богато и ярко качество на картината без ръчни настройки. Мониторът поддържа променлива честота на опресняване (VRR) до 120Hz при PlayStation, като достига и честота на опресняване до 240 Hz чрез съвместими входове DisplayPort 1.4 или HDMI 2.1.

Той предлага солиден набор от възможности за свързване, включително два HDMI 2.1 порта, един DisplayPort 1.4, два USB-A порта и USB-C порт, който поддържа PlayStation Link Adapters. Аудиото се обработва от вградени стерео високоговорители и 3,5 мм жак за слушалки, а устройството поддържа VESA монтаж за гъвкаво подреждане на работния плот.

Това пускане на пазара е ясна стратегия на Sony да разшири своята екосистема и специално да отговори на нуждите на нарастващия брой конзолни геймъри, които предпочитат специален монитор за работния плот пред традиционния телевизор в хола.