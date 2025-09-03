Sony направи платена една от най-обичаните си функции за смартфон

Sony внедри спорна промяна в приложението си „Monitor & Control” – основна функция, която някога подчертаваше синергията между камерите и висок клас смартфони на компанията. С последната актуализация до версия 2.4.0 функцията за безплатен външен монитор с ниска латентност вече е достъпна само с платен абонамент, който струва 5 долара на месец или 50 долара на година. Това решение предизвика значителна негативна реакция сред професионалните потребители и ентусиастите, които разчитаха на тази функция за висококачествен преглед на заснетия материал в реално време.

Въпреки че опцията за безжична връзка остава безплатна, присъщото ѝ забавяне я прави неприложима за прецизни задачи като фокусиране и композиция на кадъра, особено на професионален сет. Моделът на абонамент блокира не само кабелната връзка, но и други професионални функции, като мониторинг с висока разделителна способност чрез UVC (USB Video Device Class) и управление на няколко камери. Функцията UVC вече е достъпна само за определени телефони Sony Xperia, което ограничава функционалността за потребителите на други устройства, оборудвани с USB-C, като iPhone и iPad, които преди имаха достъп до нея.

Компанията предлага безплатен план с ограничен набор от инструменти и два платени плана – Basic и по-скъпия Premium. Премиум планът отключва наблюдение на до 20 камери на Mac, което е функция, която също предизвика известно объркване по отношение на ценовата си структура. За много професионалисти тази промяна се усеща като наказание за приемането на екосистемата на Sony, тъй като безпроблемната интеграция, която някога беше аргумент за продажба, сега се превърна в източник на повтарящи се разходи. Разочарованието е осезаемо в потребителската общност, като много хора изразяват гнева си от ход, който те възприемат като опит за извличане на приходи от функция, която преди беше стандартна част от работния им процес. Като временно решение, някои потребители се връщат към по-стари версии на приложението, които се намират на сайтове на трети страни, за да запазят безплатната функционалност, което е показателно за силната негативна реакция към новия бизнес модел на Sony.