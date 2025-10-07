След зарядното, вече се сбогуваме и с кабела в кутията на смартфона

След като цялата индустрия премахна зарядния адаптер, след представянето на iPhone 12, Sony предприе следващата драстична стъпка, като премахна USB-C кабела за зареждане от опаковката на Xperia 10 VII. Тази стъпка позиционира Sony като първия по-популярен производител на смартфони, който доставя телефон без кабел за зареждане, което се потвърждава от публикации на потребители, показващи почти празна кутия, в която има само документация.

Докато реториката на производителите, включително Sony и най-вече Apple, се фокусира върху екологичната отговорност за намаляване на електронните отпадъци и транспортните материали – твърдение, което има известна основателност, имайки предвид повсеместното разпространение на USB-C – подводният поток на печалбата остава неоспорим. Премахването на малък, евтин кабел спестява на компаниите милиони в мащаб и едновременно с това създава печеливш пазар за продавани отделно маркови аксесоари.

Apple вече е тествала тази стратегия с аудио продуктите си, като и най-новите AirPods Pro 3, и стандартните AirPods 4 се доставят без включен USB-C кабел. Предвид този прецедент и смелата стъпка на Sony в областта на смартфоните, почти сигурно е, че други големи играчи, от Samsung до бъдещия iPhone 18, ще последват тази стратегия за премахване на аксесоарите. Въпросът за потребителите сега не е дали, а кога USB кабелът ще стане опция с допълнителна цена за всяко ново устройство. Тази промяна прехвърля тежестта за осигуряване на съвместимост при зареждането и закупуването на качествени кабели изцяло върху купувача.