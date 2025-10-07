Новини
Технологии »
След зарядното, вече се сбогуваме и с кабела в кутията на смартфона

След зарядното, вече се сбогуваме и с кабела в кутията на смартфона

7 Октомври, 2025 15:14 1 120 13

  • sony-
  • смартфон-
  • телефон-
  • устройство

Sony е първият голям производител, който прави тази крачка

След зарядното, вече се сбогуваме и с кабела в кутията на смартфона - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като цялата индустрия премахна зарядния адаптер, след представянето на iPhone 12, Sony предприе следващата драстична стъпка, като премахна USB-C кабела за зареждане от опаковката на Xperia 10 VII. Тази стъпка позиционира Sony като първия по-популярен производител на смартфони, който доставя телефон без кабел за зареждане, което се потвърждава от публикации на потребители, показващи почти празна кутия, в която има само документация.

Докато реториката на производителите, включително Sony и най-вече Apple, се фокусира върху екологичната отговорност за намаляване на електронните отпадъци и транспортните материали – твърдение, което има известна основателност, имайки предвид повсеместното разпространение на USB-C – подводният поток на печалбата остава неоспорим. Премахването на малък, евтин кабел спестява на компаниите милиони в мащаб и едновременно с това създава печеливш пазар за продавани отделно маркови аксесоари.

Apple вече е тествала тази стратегия с аудио продуктите си, като и най-новите AirPods Pro 3, и стандартните AirPods 4 се доставят без включен USB-C кабел. Предвид този прецедент и смелата стъпка на Sony в областта на смартфоните, почти сигурно е, че други големи играчи, от Samsung до бъдещия iPhone 18, ще последват тази стратегия за премахване на аксесоарите. Въпросът за потребителите сега не е дали, а кога USB кабелът ще стане опция с допълнителна цена за всяко ново устройство. Тази промяна прехвърля тежестта за осигуряване на съвместимост при зареждането и закупуването на качествени кабели изцяло върху купувача.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлос Друсар спортис на гудината

    2 24 Отговор
    Аз подкрепям, мисля, че ще е полезно за хората.

    15:17 07.10.2025

  • 2 Лост

    31 0 Отговор
    Скоро и с кутията,после в насипно състояние и направи си сам.

    15:17 07.10.2025

  • 3 Гост

    8 1 Отговор
    Накрая да не вярват само кутии…

    15:18 07.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор
    Те електрокарите продават БЕЗ кабели за зареждане, че едни телефони❗

    15:18 07.10.2025

  • 5 Трол

    21 0 Отговор
    Скоро ще продават смартфона и без смартфон.

    15:22 07.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Щом махнаха оригиналните зарядни

    13 2 Отговор
    Ще има много изгорели смартфони от некачествени зарядни произведени от пишман производители

    15:40 07.10.2025

  • 8 Урсула

    14 4 Отговор
    Скоро ще си лижете г. за сол, за да има за Украйна.

    15:41 07.10.2025

  • 9 ои8уйхътгрф

    4 8 Отговор
    Кабел за чий ви е- сигурно имате 10 у вас... Аз лично имам поне 5 кабела дето си стоят запечатани както са дошли с телефоните... Същевременно имам кабели навсякъде- вкъщи, в колата, в офиса, на вилата, у втората кола... Кабели да искаш- и стари видове, и нови видове, и за ябълки, и къси, и дълги, и много дълги...
    Виж, липсата на зарядно в кутията е далеч по-голям проблем... Пример- гледам неква Моторола с бързо зареждане нейде около 65 вата, идеално... Да ама съответното бързо зарядно го няма в кутията и ме лишават от една важна функция на телефона щото аз примерно зарядно с такава мощност нямам...

    Коментиран от #10, #11, #12

    15:47 07.10.2025

  • 10 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":

    Вилата викаш
    Димек на селуту

    15:59 07.10.2025

  • 11 Знайко

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":

    Аз пък не гледам "някаква си" моторола, а си купих Ксаоми което си има и кабел USB-C и зарядно, което е двойно по-голямо и на него пише с големи букви "67W".
    Как искате да сте "на далавера" като не искате да сте информирани?
    Имал бил хиляда кабела. Ела да ти покажа как кабел HOKO с троен разклонител не може да види компа и не става за прехвърляне на данни.
    Оригинален телефон с оригинално зарядно , свързано с оригинален кабел! Всичко друго е съберичарк.

    16:01 07.10.2025

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":

    не е само зарядно , ас като те чете и образование нямаш , някакъв голтак си , мизеерен

    16:08 07.10.2025

  • 13 Софиянец

    1 0 Отговор
    А може и бяз кутийка вече да ги продават, в щайги като домати! То кой пък ги купува на Сони телефоните, по 2000 лв са и са 5 години назад от всички!

    16:20 07.10.2025