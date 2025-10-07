След зарядното, вече се сбогуваме и с кабела в кутията на смартфона

След като цялата индустрия премахна зарядния адаптер, след представянето на iPhone 12, Sony предприе следващата драстична стъпка, като премахна USB-C кабела за зареждане от опаковката на Xperia 10 VII. Тази стъпка позиционира Sony като първия по-популярен производител на смартфони, който доставя телефон без кабел за зареждане, което се потвърждава от публикации на потребители, показващи почти празна кутия, в която има само документация.
Докато реториката на производителите, включително Sony и най-вече Apple, се фокусира върху екологичната отговорност за намаляване на електронните отпадъци и транспортните материали – твърдение, което има известна основателност, имайки предвид повсеместното разпространение на USB-C – подводният поток на печалбата остава неоспорим. Премахването на малък, евтин кабел спестява на компаниите милиони в мащаб и едновременно с това създава печеливш пазар за продавани отделно маркови аксесоари.
Apple вече е тествала тази стратегия с аудио продуктите си, като и най-новите AirPods Pro 3, и стандартните AirPods 4 се доставят без включен USB-C кабел. Предвид този прецедент и смелата стъпка на Sony в областта на смартфоните, почти сигурно е, че други големи играчи, от Samsung до бъдещия iPhone 18, ще последват тази стратегия за премахване на аксесоарите. Въпросът за потребителите сега не е дали, а кога USB кабелът ще стане опция с допълнителна цена за всяко ново устройство. Тази промяна прехвърля тежестта за осигуряване на съвместимост при зареждането и закупуването на качествени кабели изцяло върху купувача.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карлос Друсар спортис на гудината
15:17 07.10.2025
2 Лост
15:17 07.10.2025
3 Гост
15:18 07.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
15:18 07.10.2025
5 Трол
15:22 07.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Щом махнаха оригиналните зарядни
15:40 07.10.2025
8 Урсула
15:41 07.10.2025
9 ои8уйхътгрф
Виж, липсата на зарядно в кутията е далеч по-голям проблем... Пример- гледам неква Моторола с бързо зареждане нейде около 65 вата, идеално... Да ама съответното бързо зарядно го няма в кутията и ме лишават от една важна функция на телефона щото аз примерно зарядно с такава мощност нямам...
Коментиран от #10, #11, #12
15:47 07.10.2025
10 Гошо
До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":Вилата викаш
Димек на селуту
15:59 07.10.2025
11 Знайко
До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":Аз пък не гледам "някаква си" моторола, а си купих Ксаоми което си има и кабел USB-C и зарядно, което е двойно по-голямо и на него пише с големи букви "67W".
Как искате да сте "на далавера" като не искате да сте информирани?
Имал бил хиляда кабела. Ела да ти покажа как кабел HOKO с троен разклонител не може да види компа и не става за прехвърляне на данни.
Оригинален телефон с оригинално зарядно , свързано с оригинален кабел! Всичко друго е съберичарк.
16:01 07.10.2025
12 оня с коня
До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":не е само зарядно , ас като те чете и образование нямаш , някакъв голтак си , мизеерен
16:08 07.10.2025
13 Софиянец
16:20 07.10.2025