Собственици на Pixel 10 съобщават за проблеми при прехвърляне на файлове с iPhone

Революционната стъпка на Google да даде възможност на потребителите на Pixel 10 да споделят файлове с устройства на Apple чрез AirDrop беше помрачена от сериозен проблем с връзката. Многобройни собственици на устройства от серията Pixel 10 (Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold) съобщават, че в момента, в който отворят менюто Quick Share, за да започнат прехвърляне, устройството им веднага се откача от всяка активна Wi-Fi мрежа.

Според докладите на потребителите основният проблем е свързан с едновременността на безжичната връзка на телефона. Quick Share използва Wi-Fi Direct за високоскоростен трансфер на файлове, но когато менюто за споделяне се отвори, системата неправилно прекъсва съществуващата връзка с конвенционалната Wi-Fi мрежа, оставяйки устройството блокирано. Списъкът с мрежи изглежда напълно празен, докато менюто Quick Share е активно, и връзката се възстановява едва след като потребителят затвори напълно менюто или превключи към друго приложение.

Въвеждането на тази функция беше значително техническо постижение, разработено от Google, за да използва стандарта Wi-Fi Aware на Wi-Fi Alliance – протокол, който Apple беше задължена да поддържа съгласно регламентите на ЕС – като по този начин се създаде сигурна връзка между равнопоставени устройства без прякото участие на Apple. Въпреки това, последвалата грешка подчертава трудността при поддържането на стабилността на основната система при добавянето на сложна безжична функционалност между платформи.

Разочароващо е, че потребителите, търсещи помощ, се сблъскаха с бюрократична спирала в каналите за поддръжка на Google: темите във форума за помощ на Pixel Phone бяха затворени и на потребителите беше казано да докладват проблема чрез Google Issue Tracker, докато представителите на Tracker маркираха проблема като „няма да се поправи (остарял)“ и пренасочиха потребителите обратно към форумите за поддръжка. Временното решение за засегнатите собственици е да деинсталират актуализацията на разширението Quick Share, въпреки че това жертва дългоочакваната съвместимост с AirDrop.