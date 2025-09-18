Новини
Две от летящите коли на Xpeng се сблъскаха във въздуха

18 Септември, 2025 19:26 925 4

  • xpeng-
  • летящи коли-
  • evtol

При инцидента няма сериозно пострадали

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

По време на неотдавнашна репетиция за авиационното шоу в Чанчун, Китай, два прототипа на електрически автомобили с вертикално излитане и кацане (eVTOL) на XPeng се сблъскаха и се разбиха. Инцидентът стана, когато самолетите, които са проектирани да се сгъват и да се побират в задната част на шестколесен Land Aircraft Carrier, летяха прекалено близо един до друг по време на формационна тренировка. Според компанията единият самолет е кацнал безопасно, но другият е бил сериозно повреден и се е възпламенил. Според информациите един човек е бил ранен, но не сериозно.

Въпреки този неуспех, XPeng остава ангажирана с дългосрочната си визия за комерсиализиране на летателните си апарати. Компанията планира да започне производството на шестколесния „кораб- майка“ AeroHT и придружаващия го eVTOL за клиенти до 2026 година. С очакваната цена да започне от около 2 милиона юана (приблизително 281 000 долара), XPeng вече е получила хиляди поръчки.

За да отговори на това търсене, XPeng строи нова огромна фабрика с площ 180 000 квадратни метра в Гуанджоу, която е проектирана да произвежда до 10 000 единици годишно. Амбициите на компанията подчертават вярата ѝ в бъдеще, в което мобилността се пренася в небето, дори и предвид значителните предизвикателства, подчертани от инцидента тази седмица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Линда

    2 2 Отговор
    Купувайте китайско хххххаха

    19:29 18.09.2025

  • 2 Спецназ

    2 2 Отговор
    За китайците да качиш човек на дронче квадрокоптер с 4 винта я прави "летяща кола.:))

    Коментиран от #4

    19:37 18.09.2025

  • 3 Къс мет !

    1 0 Отговор
    Къс мет !

    19:47 18.09.2025

  • 4 име

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    Е , пак е нещо в сравнение с на просто киро електричките-невидимки.

    19:54 18.09.2025