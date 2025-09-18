Две от летящите коли на Xpeng се сблъскаха във въздуха

По време на неотдавнашна репетиция за авиационното шоу в Чанчун, Китай, два прототипа на електрически автомобили с вертикално излитане и кацане (eVTOL) на XPeng се сблъскаха и се разбиха. Инцидентът стана, когато самолетите, които са проектирани да се сгъват и да се побират в задната част на шестколесен Land Aircraft Carrier, летяха прекалено близо един до друг по време на формационна тренировка. Според компанията единият самолет е кацнал безопасно, но другият е бил сериозно повреден и се е възпламенил. Според информациите един човек е бил ранен, но не сериозно.

Въпреки този неуспех, XPeng остава ангажирана с дългосрочната си визия за комерсиализиране на летателните си апарати. Компанията планира да започне производството на шестколесния „кораб- майка“ AeroHT и придружаващия го eVTOL за клиенти до 2026 година. С очакваната цена да започне от около 2 милиона юана (приблизително 281 000 долара), XPeng вече е получила хиляди поръчки.

За да отговори на това търсене, XPeng строи нова огромна фабрика с площ 180 000 квадратни метра в Гуанджоу, която е проектирана да произвежда до 10 000 единици годишно. Амбициите на компанията подчертават вярата ѝ в бъдеще, в което мобилността се пренася в небето, дори и предвид значителните предизвикателства, подчертани от инцидента тази седмица.