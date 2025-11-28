Новини
Русия достави на Франция ключово оборудване за международния термоядрен реактор ITER

28 Ноември, 2025 15:43 1 305 15

Следващата стъпка е тестването

Русия достави на Франция ключово оборудване за международния термоядрен реактор ITER - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Наскоро Русия достави първата от четирите си ключови тестови платформи за Международният термоядрен експериментален реактор ITER в Южна Франция. Очаква се този мегапроект да има ключова роля в създаването на бъдещата звезда на енергетиката.

Тези платформи са сърцето на диагностичната система на реактора. Тяхната мисия е да тестват т.нар. „плазмени прозорци“ или диагностични отвори – специални места в работната камера на топлоядрения реактор, които ще съдържат измервателно оборудване. Реакторът, който има формата на гигантска поничка, ще бъде осеян с двадесет и четири такива отвора – девет долни, шест средни и девет горни. Всеки един от тях трябва да бъде изпитан в условия, максимално близки до ада: вакуум, екстремна топлина, радиация и интензивно електромагнитно излъчване.

Всяка стоманена кутия, представляваща един диагностичен отвор, тежи между 20 и 45 тона и ще бъде интегрирана в реактора с експлоатационен живот над две десетилетия. Тя трябва да осигури едновременно наблюдение на физическите условия в камерата и възможност за достъп до оборудването, без да се нарушава херметичността на основната работна зона. Щепселите, които затварят тези портове, са истински технологичен подвиг – те трябва да издържат на температури, налягане и радиационни нива, които са извън всякаква земна скала. Руските компании произвеждат както самите диагностични стойки, така и голяма част от тези критично важни горни и средни щепсели.

„Това тестово съоръжение е една от най-сложните и изискващи знания системи в нашата зона на отговорност за проекта. Нашите ключови доставчици трябваше да разработят и внедрят авангардни иновативни решения“, коментира Анатолий Красилников, директор на Центъра за проекти ITER, подчертавайки технологичното лидерство на Русия в тази област. Следващата стъпка е именно тестването, където произведените тапи ще бъдат монтирани в съоръженията, за да преминат пълна функционална, термична и вакуумна проверка.

Серджо Орланди, ръководител на проекта ITER за съоръжението, изрази своето задоволство от доставката, наричайки първата тестова платформа „блестящ пример за високото ниво на индустриални възможности на Руската федерация“, които са осигурили завършването на проекта „навреме, с необходимото качество и в рамките на бюджета“. Освен тези критични диагностични елементи, Русия вече е доставила и други жизненоважни компоненти – включително свръхпроводящи магнити, елементи на работната камера и модули за свързване на силовите вериги, които са гръбнакът на бъдещата термоядрена централа.


Оценка 3.9 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    10 1 Отговор
    а що на долната поръчкова статия от Поврьщане са изключени коментарите

    15:47 28.11.2025

  • 2 Макарон

    33 0 Отговор
    Нали не търгуваше с Русия, сега ще разсърди зелето! Май всеки си гледа интереса! Като онзи поп дето казвал,, Не ме гледай какво правя, с ме слушай какво ти казвам’’!

    15:53 28.11.2025

  • 3 Ами

    34 1 Отговор
    Руснаците са точни за разлика от крадливите и некоректни франсета!

    15:57 28.11.2025

  • 4 А не

    27 0 Отговор
    Е как бе нали руснаците нищо не произвеждали. Май нещо умно красивите са се объркали. Сега българския жълтопаветник ще започне да сипе глупости.

    Коментиран от #7

    16:05 28.11.2025

  • 5 Някой

    22 0 Отговор
    Както би казал Макрон, кога ще ги стигнем руснаците. ;)

    16:07 28.11.2025

  • 6 Ауу,

    17 0 Отговор
    фонлайнар веднага да наложи санкции на Франция !

    16:14 28.11.2025

  • 7 Не,бе,

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "А не":

    било е пералня,открадната от укристан...

    16:15 28.11.2025

  • 8 забравих за соросоидните подлоги

    17 0 Отговор
    Русия не може да направи един телефон или хладилник -те пък някак си създали термоядрен реактор ITER хмм

    16:18 28.11.2025

  • 9 Бухал

    12 0 Отговор
    Това под кой номер санкции попада, хахаха.

    16:34 28.11.2025

  • 10 az СВО Победа 80

    14 0 Отговор
    Е, нали Русия беше "изостанала" и нищо не произвеждаше???? 🤣🤣🤣

    16:40 28.11.2025

  • 11 Без име

    11 0 Отговор
    Ама как така?!? Нали санкции, нали бойкот, нали руснаците са лоши и нищо не могат да направят?!? Може ли такива работи ?

    16:44 28.11.2025

  • 12 Дедо

    0 2 Отговор
    Санкций до дупка. Нито един руски пирон в демократична Европа.

    17:06 28.11.2025

  • 13 Нежен Либерал

    2 0 Отговор
    Произведено е от претопени перални.

    17:08 28.11.2025

  • 14 Минувач

    0 0 Отговор
    Сороси, я кажете, това във външната ли тоалетна са го направили руснаците, а? С чипове от перални ли го направиха? Стомана от лопати ли използваха за тези екстремни условия или нещо друго?
    Кадърните западняци и франсета, защо така не го направиха това чудо? Дали въобще са разбрали поне чертежите или руски екип трябва да отива да им ги обяснява?

    17:25 28.11.2025

  • 15 незнайко

    0 0 Отговор
    Господи това е "невъзможно" !
    Как изостанала Русия ще доставя оборудване за термоядрен реактор ?
    Хем води война хем произвежда неща които французите не могат независимо, че това е международен проект !

    17:28 28.11.2025