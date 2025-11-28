Наскоро Русия достави първата от четирите си ключови тестови платформи за Международният термоядрен експериментален реактор ITER в Южна Франция. Очаква се този мегапроект да има ключова роля в създаването на бъдещата звезда на енергетиката.

Тези платформи са сърцето на диагностичната система на реактора. Тяхната мисия е да тестват т.нар. „плазмени прозорци“ или диагностични отвори – специални места в работната камера на топлоядрения реактор, които ще съдържат измервателно оборудване. Реакторът, който има формата на гигантска поничка, ще бъде осеян с двадесет и четири такива отвора – девет долни, шест средни и девет горни. Всеки един от тях трябва да бъде изпитан в условия, максимално близки до ада: вакуум, екстремна топлина, радиация и интензивно електромагнитно излъчване.

Всяка стоманена кутия, представляваща един диагностичен отвор, тежи между 20 и 45 тона и ще бъде интегрирана в реактора с експлоатационен живот над две десетилетия. Тя трябва да осигури едновременно наблюдение на физическите условия в камерата и възможност за достъп до оборудването, без да се нарушава херметичността на основната работна зона. Щепселите, които затварят тези портове, са истински технологичен подвиг – те трябва да издържат на температури, налягане и радиационни нива, които са извън всякаква земна скала. Руските компании произвеждат както самите диагностични стойки, така и голяма част от тези критично важни горни и средни щепсели.

„Това тестово съоръжение е една от най-сложните и изискващи знания системи в нашата зона на отговорност за проекта. Нашите ключови доставчици трябваше да разработят и внедрят авангардни иновативни решения“, коментира Анатолий Красилников, директор на Центъра за проекти ITER, подчертавайки технологичното лидерство на Русия в тази област. Следващата стъпка е именно тестването, където произведените тапи ще бъдат монтирани в съоръженията, за да преминат пълна функционална, термична и вакуумна проверка.

Серджо Орланди, ръководител на проекта ITER за съоръжението, изрази своето задоволство от доставката, наричайки първата тестова платформа „блестящ пример за високото ниво на индустриални възможности на Руската федерация“, които са осигурили завършването на проекта „навреме, с необходимото качество и в рамките на бюджета“. Освен тези критични диагностични елементи, Русия вече е доставила и други жизненоважни компоненти – включително свръхпроводящи магнити, елементи на работната камера и модули за свързване на силовите вериги, които са гръбнакът на бъдещата термоядрена централа.