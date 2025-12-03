Samsung разкрива как произвежда и тества системата с двойна панта на Z TriFold (ВИДЕО)

Samsung открехва завесата над изключителните инженерни и протоколи за осигуряване на качеството, които стоят зад Galaxy Z TriFold, новия сгъваем смартфон от най-висок клас, който привлича вниманието с комплексния си дизайн с двойна панта и три панела.

Структурната цялост на TriFold започва с титаниева панта, която използва две Armor FlexHinges с различни размери, оптимизирани специално за структурата с три панела. Сглобяването се извършва от усъвършенствани автоматизирани системи, което е необходима стъпка за постигане на изискваната изключителна прецизност. Вътрешното разположение на устройството се проверява с помощта на усъвършенствани методи, включително високоскоростно CT сканиране, за да се анализира и да се потвърди, че всички вътрешни компоненти отговарят на проектните изисквания, преди да се свържат с дисплея.

Samsung тества издръжливостта с помощта на строга програма, която включва тест за многократно сгъване с 200 000 цикъла за основния дисплей, стандарт за издръжливост, който симулира сгъване на устройството около 100 пъти на ден в продължение на пет години. Освен това, 3D лазерно сканиране се използва върху повърхността за свързване на основния 10-инчов дисплей, за да се гарантира безупречно качество на повърхността и безпроблемно преживяване при разгъване.

Освен механичната издръжливост, устройството преминава през всеобхватен „тест в реални условия“, който активно симулира ежедневни случаи на употреба в широк спектър от фактори на околната среда, като следи всичко – от стабилността на мрежата и производителността на батерията до целостта на дисплея при движение и удар. Накрая, TriFold потвърждава своята здравина с тест за водоустойчивост IPX8, при който устройството се подлага на струи вода под налягане от различни ъгли, за да се гарантира защита срещу проникване на течности.

Посланието на Samsung е, че Z TriFold не е прототип, а здрава, масово произвеждана еволюция на пазара на сгъваемите устройства, подкрепена от инженерно майсторство, предназначено да направи тройната сгъваема структура надежден ежедневен помощник.