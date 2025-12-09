Samsung започна разпространението на новата си ОС

Samsung официално стартира бета програмата One UI 8.5 за серията Galaxy S25, с която предлага значителна софтуерна актуализация, фокусирана върху производителността, подпомагана от изкуствен интелект, свързаността между устройствата и подобрената сигурност в цялата екосистема Galaxy. Актуализацията е достъпна първоначално в САЩ, Великобритания, Германия, Индия, Корея и Полша. Същността на актуализацията One UI 8.5 е структурирана около три основни промени.

Photo Assist е значително подобрена, за да позволи неограничено генериране на изображения и непрекъснато редактиране, без да се налага потребителят да запазва след всяка стъпка. Потребителите вече могат да преглеждат цялата си история на редактиране в края, за да изберат най-доброто творение. Quick Share също става по-интелигентна с функция за разпознаване на лица, като проактивно предлага споделяне на снимки с хората, които са заснети на тях.

Безпроблемна екосистема между устройствата. Тази промяна въвежда две основни функции за свързване. Storage Share предлага унифицирано управление на файлове, позволяващо на потребителите да преглеждат файлове от други Galaxy устройства като таблети, компютри и телевизори чрез приложението My Files. Освен това Audio Broadcast използва Bluetooth LE Audio и Auracast технология, за да позволи на потребителите да споделят аудио или да излъчват гласа си чрез микрофона на телефона към съвместими устройства наблизо, което го прави идеален за групови екскурзии или събития.

Защитата на устройството е удвоена с две нови функции. Theft Protection има за цел да защити телефона и данните в него в случай на загуба или кражба. Failed Authentication Lock е нова защита, която автоматично заключва екрана след прекалено много неуспешни опити за удостоверяване на самоличността на потребителя чрез пръстов отпечатък, ПИН код или парола, като предотвратява неоторизиран достъп, дори ако устройството е било откраднато, докато е било отключено.