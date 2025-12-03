Продажбите на смартфони през 2025-та се увеличават, а Apple стои в основата на това

Световният пазар на смартфони се очаква да отбележи по-силно от очакваното развитие през 2025 година, като International Data Corporation (IDC) ревизира прогнозата си за доставките до 1,25 милиарда броя, което представлява увеличение от 1,5% на годишна база. Тази възходяща тенденция се дължи почти изцяло на изключителното търсене на серията Apple iPhone 17, за която сега се очаква да бъдат продадени над 247 милиона бройки през 2025 година – рекордно постижение за Купертино.

Този феноменален успех се дължи на няколко благоприятни фактора, включително ускорено търсене през важния празничен сезон и нарастващо търсене на ключови развиващи се пазари, и най-вече в Китай. Данните на IDC за месечните продажби в Китай потвърждават, че iPhone 17 е помогнал на Apple да си осигури най-голям пазарен дял както през октомври, така и през ноември. Този огромен импулс обърна предишните очаквания на IDC за 1% спад в доставките на Apple в Китай през 2025 година в оптимистична прогноза за 3% растеж. Освен това, превъзходният годишен растеж на iOS измества конкурентите Android и HarmonyOS в общата конкуренция между платформите, като подобен успех се наблюдава и на утвърдени пазари като САЩ и Западна Европа.

Въпреки това, положителните новини са помрачени от мрачните прогнози за 2026 година, като IDC предвижда 1% спад в глобалните доставки. Този спад се дължи на комбинация от нарастващи разходи за компоненти за памет, които се очаква да повишат средната продажна цена на смартфоните до 465 долара, и стратегическата корекция на продуктовия цикъл на Apple. Слуховете за плана да се отложи пускането на базовия модел iPhone 18 от традиционния прозорец през есента на 2026 година до началото на 2027-ма се очаква да окажат негативно влияние върху доставките на iOS с над 4%, което ще създаде значителни сътресения за предварителните данни за целия пазар за 2026 година.