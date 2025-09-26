Китайци ще помагат на Mercedes за автономнте автомобили

Mercedes-Benz предприема стъпки за адаптиране на своите усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS) за важния китайски пазар, като обяви ново партньорство със стартъп за изкуствен интелект Momenta.

Немският автомобилен производител ще използва AI модела „Flywheel“ на Momenta за захранване на своето ново поколение интелигентни технологии за шофиране, които са специално проектирани да се справят с уникалните условия на трафика в Китай. Съвместно разработената система ще дебютира тази есен в изцяло новия електрически Mercedes-Benz CLA, който ще се произвежда в Китай.

Новата система обещава набор от асистиращи функции „от паркомясто до паркомясто”, покриващи сложни сценарии на шофиране по магистрали, градски улици и паркинги. Mercedes-Benz планира да интегрира тази локализирана технология в цялата си бъдеща гама от модели.

Това сътрудничество бележи значителна тенденция в сектора на луксозните автомобили. Momenta, основана през 2016 година и вече подкрепена от имена в индустрията като General Motors и Toyota, бързо се превръща в предпочитан доставчик за германските луксозни марки. Съобщението на Mercedes потвърждава, че китайският стартъп вече доставя усъвършенствана технология за шофиране на трите основни германски луксозни конкуренти – Mercedes-Benz, BMW и Audi – ход, наложен от необходимостта да се отговори на бързото технологично развитие на местните китайски конкуренти. Mercedes-Benz за първи път инвестира в Momenta през 2017 година чрез Daimler AG.