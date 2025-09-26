Новини
Китайци ще помагат на Mercedes за автономнте автомобили

26 Септември, 2025 14:57 408 5

  • китай-
  • електромобили-
  • автономни-
  • mercedes-
  • cla

Momenta сключи важно партньорство с германския производител

Китайци ще помагат на Mercedes за автономнте автомобили - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz предприема стъпки за адаптиране на своите усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS) за важния китайски пазар, като обяви ново партньорство със стартъп за изкуствен интелект Momenta.

Немският автомобилен производител ще използва AI модела „Flywheel“ на Momenta за захранване на своето ново поколение интелигентни технологии за шофиране, които са специално проектирани да се справят с уникалните условия на трафика в Китай. Съвместно разработената система ще дебютира тази есен в изцяло новия електрически Mercedes-Benz CLA, който ще се произвежда в Китай.

Новата система обещава набор от асистиращи функции „от паркомясто до паркомясто”, покриващи сложни сценарии на шофиране по магистрали, градски улици и паркинги. Mercedes-Benz планира да интегрира тази локализирана технология в цялата си бъдеща гама от модели.

Това сътрудничество бележи значителна тенденция в сектора на луксозните автомобили. Momenta, основана през 2016 година и вече подкрепена от имена в индустрията като General Motors и Toyota, бързо се превръща в предпочитан доставчик за германските луксозни марки. Съобщението на Mercedes потвърждава, че китайският стартъп вече доставя усъвършенствана технология за шофиране на трите основни германски луксозни конкуренти – Mercedes-Benz, BMW и Audi – ход, наложен от необходимостта да се отговори на бързото технологично развитие на местните китайски конкуренти. Mercedes-Benz за първи път инвестира в Momenta през 2017 година чрез Daimler AG.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Хайде ако обича отговорното лице да прегледа 1ви коментар и да каже коя точно чат е обидна, некоректна и т.н. любопитно ми е кое от написаното за германското автомобилостроене е невярно?

    Коментиран от #5

    15:07 26.09.2025

  • 3 провинциалист

    2 0 Отговор
    Мерцедес ще ползва китайска разработка? Невъзможно. Онзи ден гледах един разпенен евроатлантик, който се плюнчеше да обяснява надълго и нашироко как китайците само копират и са пред икономически спад, защото вече няма накъде при тях.

    15:15 26.09.2025

  • 4 Ха така

    3 0 Отговор
    Русия като си партнира с Китай - лошо
    Германия като си партнира с Китай- трябва пак да е лошо.
    В противен случай няма да сме обективни

    15:29 26.09.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Тоя автор ,известен като "връзкарчето" и мен ме трие редовно. Без да имам нецензурни изрази и обиди по нечии адрес.

    15:36 26.09.2025