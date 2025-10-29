Следващата S-Class няма да има нужда от шофьор

Mercedes позиционира S-Class като флагман на технологичната революция, като го направи първия на пазара с настоящата си система Level 3 Drive Pilot в страни като Германия, но истинската промяна е преминаването към Level 4 High Driving Automation в следващото поколение на луксозната лимузина.

Този скок е интегриран инженерен шедьовър, създаден чрез продължително партньорство с Nvidia. S-Class ще бъде изграден около новата платформа Nvidia Drive AGX Hyperion 10, съсредоточена върху системата на чип Drive AGX Thor. Това е по същество високопроизводителен, централизиран суперкомпютър на колела.

Хардуерният пакет, необходим за тази истинска автономност, е впечатляващ и включва напълно квалифицирана мултимодална сензорна матрица, която включва 14 камери с висока разделителна способност за 360-градусово виждане и възприятие. Девет радара за откриване на обекти дълги разстояния и при всякакви метеорологични условия. Един LiDAR модул за прецизно 3D картографиране и разпознаване на обекти и 12 ултразвукови сензора за маневри при ниска скорост.

Вместо да отговарят за пътя, пътниците, включително шофьорът, ще могат да се отпуснат напълно. Визията цели да се предложи на собственика лукса, да бъде пътник в собствения си автомобил, превръщайки S-Class в истински автоматизиран мобилен офис или салон за отдих в определени, сложни сценарии, като шофиране в гъсто населени градски райони или пътувания по магистрала.

Mercedes-Benz дори получи одобрение да започне тестване на тази технология от ниво 4 по определени градски и магистрални маршрути в Пекин, като използва специално модернизирани модели S-Class, което показва намерението им да внедрят тази възможност за частни собственици в световен мащаб, като по този начин фундаментално предефинират луксозната мобилност.