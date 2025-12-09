Първи Коледен благотворителен бал на ИКТ Клъстер - Варна

На 29 ноември 2025 г. ИКТ Клъстер - Варна проведе своя първи Коледен благотворителен бал „Мост към бъдещето“ - вечер, която събра над 70 гости от технологичния сектор, бизнеса, академичните среди и институциите. Основна цел на координаторите на събитието - Пламена Иванова (Vivacom) и Николай Жейнов (Уча.се), беше то да се превърне едновременно в празничен жест към общността и във важен механизъм за подкрепа на младите таланти във Варна и региона.





Тържественото откриване бе направено от д-р Ирена Радева, началник на РУО - Варна, която подчерта значението на партньорствата между образование и бизнес като двигател за развитието на младите хора. В същия дух премина и словото на г-н Емил Цанков, председател на Управителния съвет на ИКТ Клъстер - Варна, който представи концепцията на Фонд „Мост към бъдещето“, като заяви желанието на Клъстера да подкрепя още по-целенасочено талантите и да създава реални възможности за техния напредък.

Специална благодарност изказваме към нашите домакини - хотел „Рослин Димят”, които осигуриха изискана атмосфера, професионално обслужване и петстепенно меню, допринесло за празничния дух на вечерта.

Гостите се насладиха на жива музика, тематични изпълнения от ученици, специално заснети видеа, споделени истории и много усмивки. Вечерта премина в дух на веселие, откровени разговори, нови запознанства и споделени идеи за бъдещи партньорства.

Емоционалният връх на вечерта бе благотворителният търг, в който бяха включени уникални предмети, предоставени безвъзмездно от топ спортистите на България, творци и ценители. Сред тях - картини, спортни артикули, колекционерски вина и специални преживявания.

Благодарение на щедростта на гостите и активното им участие в наддаването бяха събрани 30 789 лева, които ще бъдат изцяло насочени към Фонд „Мост към бъдещето“ към ИКТ Клъстер - Варна.

Благодарим на:

гостите, които повярваха в каузата;

партньорите и доброволците, които вложиха труд и енергия;

дарителите, които направиха възможно събирането на средствата;

домакините от хотел „Рослин Димят” за безупречната атмосфера и грижа.

Коледният благотворителен бал „Мост към бъдещето“ постави началото на традиция, която ще променя съдбите на млади хора, като им даде шанс да творят и да бъдат част от бъдещето на технологиите.

Заедно правим добро. Заедно градим бъдеще.

Следете календара на предстоящите събития и ги посетете: https://ictclustervarna.com/timeline