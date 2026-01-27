Нови възможности за млади таланти: започва приемът на кандидатури към Фонд „Мост към бъдещето“

ИКТ Клъстер – Варна обяви началото на прием на кандидатури към Фонд „Мост към бъдещето“ – нова инициатива за подкрепа на ученици, студенти и преподаватели чрез финансиране на образователни, научни и иновационни проекти. Средствата за фонда са набрани по време на Коледен благотворителен бал, организиран от Клъстера, като към момента събраната сума възлиза на 15 793,60 евро.

Мисия и обхват на фонда

Мисията на фонда е да подпомага развитието на млади таланти, като им осигурява достъп до финансиране на техните идеи. Право на кандидатстване имат ученици, студенти и преподаватели от областите Варна, Шумен и Добрич без възрастови ограничения. Всеки проект се оценява индивидуално според своята значимост и приложимост.

Какви проекти ще се финансират

Фондът ще подкрепя участие в олимпиади, състезания и международни форуми, обучения и курсове, технологични и научни разработки, ученически и студентски инициативи, както и закупуване на оборудване, необходимо за реализиране на проектите. Финансирането може да бъде пълно или частично, без предварително определен максимален размер. Средствата ще бъдат предоставяни авансово след решение на журито.

Срокове и процес на кандидатстване

Кандидатстването ще бъде отворено в периода февруари–март, а одобрените проекти и размерът на финансирането ще бъдат обявени през април. Процедурата включва онлайн кандидатстване, предварителна оценка, интервю със селектираните кандидати и финално решение на жури с представители на ИКТ Клъстер – Варна, бизнеса, експерт от образованието и общинската администрация.

След приключване на проектите одобрените кандидати ще представят кратък отчет за постигнатите резултати и разходването на средствата.

Как да кандидатствате

Подробните правила и формулярът за кандидатстване са достъпни на: https://ictclustervarna.com/fund

Ако имате идея и силна мотивация да я реализирате, не отлагайте. Подайте своята кандидатура още сега!