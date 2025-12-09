Honor Robot Phone ще влезе в серийно производство през 2026-та

Бъдещето на дизайна на смартфоните претърпява радикална промяна, след като Honor потвърди, че техният футуристичен Robot Phone, първоначално отхвърлен от мнозина като чиста концептуална сензация, е на път да влезе в масово производство през първата половина на 2026 година, според надеждния източник на информация SmartPikachu в Weibo. Това иновативно устройство, което разчупва конвенционалния дизайн на телефоните, ще бъде представено на световното изложение MWC 2026 през март в Барселона, където Honor ще покаже работещ прототип, приближавайки се към търговското пускане на пазара, което според слуховете ще се състои през август 2026 година.

Отличителната черта на Robot Phone е неговият изключително амбициозен камерен модул. Камера, монтирана на роботизирана ръка – напомняща преносимия стабилизатор DJI Osmo Pocket – която може да се повдига от задната част, за да формира „главата” на устройството. Тази усъвършенствана механична конструкция позволява динамична стабилизация и ръчно свободно влогване от джоба на ризата или монтиране на велосипед или кола за екшън кадри, като по този начин привлича директно създателите на съдържание.

Robot Phone се позиционира като пробив в AI взаимодействието. Роботизираният AI модел за разпознаване на изображения ще може да разпознава емоции, а подвижната камера позволява на устройството активно да възприема и реагира на околната среда, включително на потребителя, създавайки усещане за истинска въплътена интелигентност, с която Honor се стреми да се отличи от текстовите AI чатове като ChatGPT. Макар този дизайн да е значително по-сложен от предишните изскачащи камери и да повдига въпроси относно издръжливостта и цената, стремежът към такава радикална форма потвърждава ангажимента на Honor да разширява границите на иновациите в смартфоните. Ключовият въпрос, който остава без отговор, е дали пускането на пазара ще бъде ограничено до Китай или Honor ще се стреми към пълно глобално пускане на пазара през следващата година.