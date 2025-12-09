Новини
Технологии »
Honor Robot Phone ще влезе в серийно производство през 2026-та

Honor Robot Phone ще влезе в серийно производство през 2026-та

9 Декември, 2025 17:18 566 0

  • honor-
  • смартфон-
  • robot phone

Смартфонът разполага с подвижна камера

Honor Robot Phone ще влезе в серийно производство през 2026-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на дизайна на смартфоните претърпява радикална промяна, след като Honor потвърди, че техният футуристичен Robot Phone, първоначално отхвърлен от мнозина като чиста концептуална сензация, е на път да влезе в масово производство през първата половина на 2026 година, според надеждния източник на информация SmartPikachu в Weibo. Това иновативно устройство, което разчупва конвенционалния дизайн на телефоните, ще бъде представено на световното изложение MWC 2026 през март в Барселона, където Honor ще покаже работещ прототип, приближавайки се към търговското пускане на пазара, което според слуховете ще се състои през август 2026 година.

Honor Robot Phone ще влезе в серийно производство през 2026-та

Отличителната черта на Robot Phone е неговият изключително амбициозен камерен модул. Камера, монтирана на роботизирана ръка – напомняща преносимия стабилизатор DJI Osmo Pocket – която може да се повдига от задната част, за да формира „главата” на устройството. Тази усъвършенствана механична конструкция позволява динамична стабилизация и ръчно свободно влогване от джоба на ризата или монтиране на велосипед или кола за екшън кадри, като по този начин привлича директно създателите на съдържание.

Honor Robot Phone ще влезе в серийно производство през 2026-та

Robot Phone се позиционира като пробив в AI взаимодействието. Роботизираният AI модел за разпознаване на изображения ще може да разпознава емоции, а подвижната камера позволява на устройството активно да възприема и реагира на околната среда, включително на потребителя, създавайки усещане за истинска въплътена интелигентност, с която Honor се стреми да се отличи от текстовите AI чатове като ChatGPT. Макар този дизайн да е значително по-сложен от предишните изскачащи камери и да повдига въпроси относно издръжливостта и цената, стремежът към такава радикална форма потвърждава ангажимента на Honor да разширява границите на иновациите в смартфоните. Ключовият въпрос, който остава без отговор, е дали пускането на пазара ще бъде ограничено до Китай или Honor ще се стреми към пълно глобално пускане на пазара през следващата година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ