Новини
Технологии »
Противоречивият и ужасно скъп iPhone Pocket е разпродаден в цял свят

Противоречивият и ужасно скъп iPhone Pocket е разпродаден в цял свят

27 Ноември, 2025 15:35 722 3

  • apple-
  • iphone-
  • pocket-
  • смартфон-
  • аксесоар

Аксесоарът вече не е наличен в мрежата на Apple

Противоречивият и ужасно скъп iPhone Pocket е разпродаден в цял свят - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Навлизането на Apple в света на модните аксесоари с iPhone Pocket се оказа неочаквано голям успех, като всички версии и цветове бяха изчерпани по целия свят по-малко от две седмици след дебюта му на 14 ноември. Въпреки широко разпространените подигравки в интернет и високата цена от 230 долара за версията с дълга каишка (късата каишка струва 150 долара), аксесоарът изчезна от онлайн магазина в САЩ в деня на пускането му на пазара и бързо се изчерпа от рафтовете на всички други международни пазари, където се продаваше.

Аксесоарът, създаден в сътрудничество с японската модна къща Issey Miyake, беше описан от Apple с възвишени думи, вдъхновени от „парче плат“ и идеята за „създаване на допълнителен джоб“. По същество това е гъвкава, 3D-плетена торбичка, изработена от найлон и полиестер, предназначена да съхранява безопасно iPhone и малки необходими предмети като AirPods. Критиците го отхвърлиха като претенциозно модерно продължение на странния iPod Sock от 2004 година.

Противоречивият и ужасно скъп iPhone Pocket е разпродаден в цял свят

Въпреки това, бързото изчерпване на запасите потвърждава, че комбинацията от влиятелната марка Apple и ексклузивността на ограничената серия, създадена в сътрудничество с дизайнери, е била достатъчна, за да предизвика силен интерес сред модните потребители и колекционери. Това явление е подобно на неотдавнашния, макар и по-малък, успех на Crossbody Strap на Apple, което подчертава способността на компанията да превърне почти всеки нов продукт в търсен колекционерски артикул, независимо от неговата полезност или първоначалното обществено приемане. Apple не е обявила планове за попълване на запасите от iPhone Pocket, което засилва статута му на ексклузивно, еднократно издание.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснак

    1 1 Отговор
    Ние пуснахме нов модел Уушанки ,всички са с тях ,а българите ще се изтрепят да ги купуват

    15:41 27.11.2025

  • 2 Пореден пример

    5 0 Отговор
    Колко безкрайно прости могат да бъдат хората - 250 долара за някаква торбичка...

    Коментиран от #3

    15:42 27.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.