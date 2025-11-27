Противоречивият и ужасно скъп iPhone Pocket е разпродаден в цял свят

Навлизането на Apple в света на модните аксесоари с iPhone Pocket се оказа неочаквано голям успех, като всички версии и цветове бяха изчерпани по целия свят по-малко от две седмици след дебюта му на 14 ноември. Въпреки широко разпространените подигравки в интернет и високата цена от 230 долара за версията с дълга каишка (късата каишка струва 150 долара), аксесоарът изчезна от онлайн магазина в САЩ в деня на пускането му на пазара и бързо се изчерпа от рафтовете на всички други международни пазари, където се продаваше.

Аксесоарът, създаден в сътрудничество с японската модна къща Issey Miyake, беше описан от Apple с възвишени думи, вдъхновени от „парче плат“ и идеята за „създаване на допълнителен джоб“. По същество това е гъвкава, 3D-плетена торбичка, изработена от найлон и полиестер, предназначена да съхранява безопасно iPhone и малки необходими предмети като AirPods. Критиците го отхвърлиха като претенциозно модерно продължение на странния iPod Sock от 2004 година.

Въпреки това, бързото изчерпване на запасите потвърждава, че комбинацията от влиятелната марка Apple и ексклузивността на ограничената серия, създадена в сътрудничество с дизайнери, е била достатъчна, за да предизвика силен интерес сред модните потребители и колекционери. Това явление е подобно на неотдавнашния, макар и по-малък, успех на Crossbody Strap на Apple, което подчертава способността на компанията да превърне почти всеки нов продукт в търсен колекционерски артикул, независимо от неговата полезност или първоначалното обществено приемане. Apple не е обявила планове за попълване на запасите от iPhone Pocket, което засилва статута му на ексклузивно, еднократно издание.