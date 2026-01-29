Сгъваемият iPhone променя индустрията още преди да е представен

Honor преработва своята гама от продукти за сезон 2026, като се отклонява от компактния сегмент „clamshell” и се фокусира върху ново, широко сгъваемо шаси. Това стратегическо пренареждане е пряк отговор на предстоящото навлизане на Apple в сектора, за което се говори отдавна и което се очаква да бъде със значително по-широко съотношение на екрана в сравнение с настоящите устройства тип „книга”. Докато Honor преди това балансираше гамата си с достъпния Magic Vs и пъргавия Magic V Flip, информациите сочат, че тези модели ще бъдат премахнати. На тяхно място вероятно ще видим модел „Wide Fold”, който заменя тесните, удобни за джоба размери на старите модели с по-широк екран в стил таблет, който отразява слуховете за геометрията на предстоящия iPhone Fold и собствения проект 4:3 „Wide Fold” на Samsung.

Преди този нов флагман с широк корпус да се появи на пазара, Honor се готви да представи Magic V6 – наричан вътрешно „Phenom“ – на MWC в Барселона на 1 март. Тази нова версия разполага със сериозен хардуер, включително масивна силициево-въглеродна горивна клетка с капацитет 7150 mAh и най-новия Snapdragon 8 Elite Gen 5 процесор на Qualcomm. С 200-мегапикселов основен сензор и по-леко шаси от фибростъкло, V6 се стреми да постави нов рекорд за тънкост и издръжливост, преди индустрията да премине към по-широкия форм-фактор по-късно през годината.

Сезон 2026 се очертава като година на радикални ергономични промени. Тенденцията в индустрията към съотношения на екрана 4:3 и 16:10 сигнализира края на ерата на „високите и тесни“ устройства, която доминираше на пазара на сгъваемите устройства от самото му създаване. Остава да се види дали тази по-широка позиция ще подобри ежедневното използване или просто ще направи тези устройства по-трудни за поставяне в стандартен джоб.