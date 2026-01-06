Новини
Хакер, осъден на пет години затвор за кражба на 120 000 биткойна, беше освободен предсрочно благодарение на Тръмп

6 Януари, 2026

Случаят Bitfinex датира от лятото на 2016 година

Хакер, осъден на пет години затвор за кражба на 120 000 биткойна, беше освободен предсрочно благодарение на Тръмп - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Един от най-дръзките технологични обири в историята на криптовалутите получи неочакван обрат в началото на 2026 година. Иля Лихтенщайн, мозъкът зад мащабната хакерска атака срещу борсата Bitfinex, беше освободен предсрочно от федералния затвор. Макар първоначалната му присъда да беше пет години, той прекара зад решетките едва 14 месеца, възползвайки се от законови механизми, въведени по време на първия мандат на Доналд Тръмп.

В пост в социалната мрежа X, който бързо стана вайръл, Лихтенщайн лично благодари за „Закона за първа стъпка“ (First Step Act) – двупартийна реформа в правосъдието, подписана от Тръмп през 2018 г. Именно благодарение на натрупаните кредити за добро поведение и участие в рехабилитационни програми, хакерът вече се намира под домашен арест. „Оставам отдаден на каузата да дам своя положителен принос за киберсигурността възможно най-скоро“, заяви 38-годишният руско-американски гражданин, чието име стана нарицателно за дигитален обир от епични мащаби.

Припомняме, че случаят Bitfinex датира от лятото на 2016 г., когато Лихтенщайн успя да източи близо 120 000 биткойна. По онова време плячката се оценяваше на „скромните“ 71 милиона долара, но при днешните пазарни нива стойността на откраднатото надхвърля главозамайващите 10 милиарда долара. Въпреки че властите успяха да възстановят по-голямата част от сумата (около 94 000 BTC), близо 25 000 биткойна все още липсват, което продължава да подклажда спекулации в крипто общността.

Освобождаването на Лихтенщайн съвпада с условното излизане на свобода и на неговата съпруга – колоритната Хедър „Razzlekhan“ Морган. Тя беше осъдена на 18 месеца затвор за съучастие в прането на парите, но се прибра у дома през октомври 2025 г. Двойката, която някога беше определяна като „Бони и Клайд на биткойн ерата“, вече е отново заедно, докато правителството на САЩ продължава правните процедури за връщането на конфискуваните активи на ощетената борса.

Мнозина експерти и критици на „Закона за първа стъпка“ изразиха недоумение от лекотата, с която киберпрестъпник от такъв калибър излиза на свобода. От администрацията на Тръмп обаче подчертаха, че освобождаването е в пълно съответствие с федералните политики за намаляване на затворническата популация чрез стимули за ресоциализация. Дали Лихтенщайн действително ще използва гения си за защита на дигиталното пространство, или просто е поредният „късметлия“ на съдебната система, предстои да разберем.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не,че нещо,ама...

    7 0 Отговор
    Ето кой бил поръчителя🎺🤣

    11:00 06.01.2026

  • 2 Момчето

    3 1 Отговор
    Има най ценния Знаят за вбъдеще

    11:01 06.01.2026

  • 3 Зевс

    7 0 Отговор
    Останали са му 2 милиарда зелени, откупил се е, просто бизнес би казал Тръмп.

    11:04 06.01.2026

  • 4 Мадур

    2 0 Отговор
    За АНС ще хаква, ако не са му остарели знанията

    11:07 06.01.2026

  • 5 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Бойко продаде конфискувани биткойни в полза на държавата кога бяха по 5000 доЙлера и парите потънаха

    11:14 06.01.2026

  • 6 китайски балон

    4 2 Отговор
    БайДончо е мародер и този сега лично, ще работи за него, като ще му краде криптовалута? Петрол, редкоземни, крипто... БайДончо краде всичко, каквото може?

    11:22 06.01.2026

  • 7 Всяка кражба

    3 2 Отговор
    Всяко престъпление в коптора САЩ е законно

    11:33 06.01.2026

  • 8 Хипотетично

    2 2 Отговор
    Лихтенщайн ще дава консултации на крайно нуждаещите се от крипто валута, чрез което ще докаже, че се ресоциализира.

    11:42 06.01.2026