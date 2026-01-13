Gemini влиза във всеки iPhone

В ход, който предизвика шок както в Силициевата долина, така и на фондовата борса, Apple официално потвърди многогодишно партньорство с Google за разработването на следващото поколение на своя дигитален асистент Siri. Според съвместно изявление, публикувано на 12 януари, Apple ще използва базовите модели Gemini и облачната инфраструктура на Google, за да обнови Siri и да разшири своя пакет „Apple Intelligence“. Сделката, която според информациите е на стойност около 1 милиард долара годишно, бележи значителен тактически обрат за Apple, която се бореше да доведе собствените си големи езикови модели (LLM) до конкурентно ниво. След новината пазарната капитализация на Alphabet, компанията майка на Google, премина границата от 4 трилиона долара, като за кратко изпревари Apple за първи път от 2019 година насам.

„Двигателят“ на новата Siri ще се базира на персонализирана версия на модела Gemini 3, който според Apple предоставя „най-способната основа“ за бъдещите му AI преживявания. Въпреки че разчита на експертизата на Google, Apple запазва характерната си „първостепенна защита на личните данни“. AI обработката ще се извършва или на устройството, или чрез собствената инфраструктура на Apple Private Cloud Compute (PCC). От решаващо значение е, че споразумението гарантира, че потребителските данни, обработвани от моделите, задвижвани от Gemini, се изтриват по сигурен начин и никога не се споделят с рекламната екосистема на Google.

За потребителите, които чакат умна версия на Siri, която беше представена за първи път на WWDC 2024, пътната карта най-накрая се изяснява. Преработката, задвижвана от Gemini, е планирана да дебютира с iOS 26.4 през март или април 2026 година. Очаква се този асистент „Версия 2.0“ да разполага с възможност да разбира сложни заявки, свързани с вашата поща, съобщения и календар. Siri ще може да „вижда“ какво се показва в момента на екрана ви и да изпълнява действия в приложения на трети страни въз основа на тази информация, както и възможност за обработка на сложни вериги от команди в няколко приложения без ръчна намеса.

Докато Apple продължава интеграцията си с ChatGPT на OpenAI за определени уеб-базирани запитвания, това ново дългогодишно сътрудничество превръща Gemini в основната опора за личността и логиката на Siri.