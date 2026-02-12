Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Как да поправим развалено моторче на парното на колата

12 Февруари, 2026 11:53 683 6

Проблемът с парното и нови, и изпитаните във времето модели

Как да поправим развалено моторче на парното на колата - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Леденостуденият вятър и замръзналите стъкла са най-големият кошмар на шофьора, но нищо не може да се сравни с ужаса от внезапно заглъхналото парно в разгара на февруарския студ. Когато температурите навън паднат, купето на автомобила се превръща в хладилник за минути, а виновникът често е един-единствен компонент – моторчето на отоплителната система. Оказва се, че този проблем не подбира по възраст или произход, поразявайки както чисто нови модели, така и доказани ветерани по пътищата, които доскоро смятахме за "неубиваеми".

За много собственици на автомобили ситуацията изглежда патова, тъй като цената на нов оригинален възел често е стряскаща, а доставката може да отнеме седмици, през които колата остава практически неизползваема. Бърза справка из специализираните форуми и социалните мрежи обаче показва, че не всичко е загубено. Вместо да се предавате пред високите цени в официалните сервизи, можете да заложите на гъвкави и бюджетни алтернативи. Опитните майстори и ентусиастите в онлайн общностите отдавна са открили кои детайли от други марки са съвместими, което позволява намирането на качествен заместител на далеч по-разумна цена.

В момента пазарът на услуги предлага изненадващо ефективни опции за рециклиране на дефектния агрегат. Срещу сума, която е нищожна на фона на покупката на нов детайл, специализирани сервизи обещават да вдъхнат нов живот на вашето парно само за няколко часа. Ремонтът обикновено включва подмяна на износени четки или втулки, което ви спестява както финансови средства, така и излишни нерви. Вместо да зъзнете зад волана, действайте прагматично – топлината в купето е въпрос на правилен избор, а не само на дебел портфейл.

В сърцето на ремонта обикновено стои прецизното възстановяване на електрическата и механичната цялост на възела, като най-честите виновници за отказа са износените графитни четки или разбитите втулки на ротора. Процесът започва с внимателно отваряне на корпуса и почистване на натрупания прах от триенето, след което се преминава към шлайфане на колектора, за да се осигури оптимален контакт.

Ако лагерите са блокирали, те се заменят с нови, често изработени от по-износоустойчиви материали, а финалната стъпка включва гресиране с високотемпературни смазки и калибриране, за да се елиминират вибрациите и неприятното свирене при работа на високи обороти. Цялата работа не е скъпа, но проблемът е с разглобяването на въпросното моторче от колата и монтирането му обратно. За това търсете сервизи, които извършват и тази услуга.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 СМЕЛО НА СЕЛО

    2 2 Отговор
    И после по новините
    Кола изгоре на ауутобан тракия
    Или на бул .ленин...😬

    11:59 12.02.2026

  • 2 Браво бе Радостине

    4 0 Отговор
    Опитвал ли си някога да стигнеш това "моторче с лагерите"? Ей това е най-трудно я процес в цялата галиматика. "Моторчета с лагери" има под път и над път. Обаче точно това дето е в колата ти, за да излезе от там където са го "турили" иска знания,умения,търпение и няколко часа работа под лъчите на "февруарското слънце".

    12:05 12.02.2026

  • 3 Евродебил

    3 0 Отговор
    Ти момко написал тази статия виждал ли си някога такова моторче? ОПИТВАЛ ЛИ СИ ПОНЕ ДА ГО СВАЛИШ?А от там нататък като си говориш за лагери,четки....имаш ли си идея колко часа работа е това и,ако ти го прави майстор колко ще те изпържи?Търсиш го в моргите някъде или в ТЕМУ и с много бъзикни и рани по ръцете пробвай да го смениш на по старите модели,а на новите не пипай а бегай.

    12:16 12.02.2026

  • 5 Бай Киро

    1 0 Отговор
    Ма.... му,правил съм такова нещо на жигула по времето на соца,не за друго,а защото като отидеш в сервиза и ги питаш,те гледат като прецицало теле майка си, все едно търсиш част за летяща чиния.Та с братчеда спретнахме ръце една неделя ..
    Та няколко недели подред пред блока.То и инструменти трябватПък и тия лагерчета,четки...требва да се преправят от нещо.Имаше ибедни втулки ако ме не лъже паметта.Никога повече.Пък аз от 15 гонини нямам автомобил така,че няма и да се наложи.Моя съвет,ако се повреди,направо хвърляйки на боклука целия барутник.

    12:30 12.02.2026

  • 6 Пимпирев

    0 0 Отговор
    А бе пич,ти бъзикня ли си правиш с тия дето и идея си нямат за какво иде реч и ги подстрекаваш да пипат там де им не е работа?Или искаш после да споменават цялата ти рода по женска линия ксто се усвестят за какво иде реч.Сменят ти го в сервиза с ново и си плащаш както си му е реда,или автомобила за скрап.

    12:41 12.02.2026